Когда в сентябре собирать урожай фруктов и овощей: подробный лунный календарь

Сентябрь –это сложная и горячая пора для огородников и садоводов, ведь работы еще совсем не подходят к концу. И нужно не только успевать ухаживать за растениями, но и вовремя собрать урожай.

Астрологи утверждают, что Луна может влиять не только на самочувствие человека, но и на то, насколько удачно пройдет сбор урожая той или иной культуры. Поэтому Советы 24 подготовили лунный календарь, чтобы вы могли подобрать лучшие дни для любых работ.

Интересно Остерегайтесь этих 3 опасных дней: лунный календарь на сентябрь

Когда собирать урожай в сентябре

1 сентября – это отличное время для того, чтобы начать собирать урожай на длительное хранение. Также в этот день можно собрать семена и луковицы на посадку.

2 – 4 сентября – это дни новолуния, и в это время советуют держаться подальше от огорода, если это возможно. Собирать овощи и фрукты можно только те, что вы собираетесь съесть в ближайшее время.

5 – 8 сентября. В эти дни нужно взяться за сбор тыкв, кабачков и картофеля. Из фруктов лучше всего собрать сливы.

9 – 11 сентября. Хорошее время для сбора любого урожая, в том числе и семян и луковиц. Все плоды, что вы соберете в эти дни, будут храниться в течение длительного времени и будут выглядеть свежими. Можно также срезать цветы – они долго будут стоять в вазе и не будут вянуть.

12 – 15 сентября. В эти дни вы можете собирать луковицы для того, чтобы сеять их на следующий год, однако сбор другого урожая не рекомендован.

16 – 19 сентября. В эти дни – полнолуние, поэтому растения лучше не беспокоить. В это время стоит собрать только опавшие фрукты, зато еще не трогать те, что висят на деревьях. То же, что вы соберете, лучше съесть сразу, ведь долго оставаться свежими фрукты не будут.

20 – 22 сентября. Очень удачные дни для сбора урожая, поэтому нужно воспользоваться ими на полную. Можно собрать яблоки, груши и сливы – урожай будет лежать в течение долгого времени и не будет портиться.

23 – 26 сентября. Стоит заняться сбором урожая винограда и других ягод. Можно также собирать овощи, которые планируете перерабатывать или хранить на зиму.

27 – 29 сентября. Хорошее время для сбора и замачивания семян. Также вы можете заготовить черенки и срезать цветы на букеты. Эти дни также подходят и для сбора урожая.

30 сентября – идеальный день для сбора поздних овощей и фруктов. Впрочем, срезать цветы в этот день все же не советуют – они быстро завянут.