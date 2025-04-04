Когда обрезать абрикос весной: все огородники должны знать

Обрезка – это очень важная процедура для абрикоса весной, ведь она помогает достичь лучшего урожая, обновить дерево и удалить старые его части. Впрочем, далеко не все огородники знают, когда и как ее проводить.

Заботливые садоводы знают, что благодаря обрезке можно контролировать рост абрикоса, а также избавиться от периодичности плодоношения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Когда обрезать абрикосы весной?

Для того, чтобы провести обрезку дерева, нужно подобрать время, когда абрикос еще спит. Если заниматься обрезкой в процессе активного сокодвижения, не исключается, что дерево может заболеть. Важно подобрать момент, когда почки еще не распустились.

Что касается температуры, то мнения специалистов разделяются: одни утверждают, что обрезать дерево нужно при холодах – до -10 градусов мороза; другие же утверждают, что нужно подождать температуры в +5 и выше.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда весной проводить обрезку яблонь, чтобы получить максимальный урожай.

Многое также зависит от особенностей климата вашего региона, ведь в южных областях обрезка абрикоса весной может начинаться в последних числах марта, а вот в центральных областях – только в середине апреля.

Обрезку все же нужно проводить именно ранней весной, ведь именно тогда вы можете сохранить так энергию дерева. После того, как начинается сокодвижение, происходит активизация защитных механизмов растения, и это снижает вероятность формирования и развития бактерий.

А вот проводить обрезку перед началом морозов осенью не советуют – так абрикос ослабится перед холодами и будет иметь повышенную чувствительность.



Обрезку нужно проводить весной / Фото Pexels

Как правильно обрезать абрикос весной?

Для обрезки абрикоса вам понадобятся такие инструменты:

секатор;

заостренный садовый нож;

пила-ножовка;

секатор с удлиненными ручками для тонких верхних веток;

стремянка;

масляная краска, льняное масло или зеленка.

Перед обрезкой абрикоса его нужно как следует осмотреть и проанализировать особенности дерева. Важно сразу определить, какие ветви лишние, чтобы сформировать эстетическую крону. Также обращайте внимание на возраст ветвей – это может определить по годовым почечным кольцам и типам почек – вегетативными или плодовыми.

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В процессе обрезки поддерживайте размер годовых приростов до 50 сантиметров. Важно удалять не более, чем 1/3 от общего количества веток. А для обрезки выбирайте молодое, здоровое растение, ежегодный прирост которого превышает 40 сантиметров.