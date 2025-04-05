Вот когда нужно сеять горох весной: урожая соберете двойное количество

Горох – это очень популярная культура, которую часто выращивают украинские огородники. Вот только высадить его нужно вовремя, чтобы получить хороший урожай.

Горох – это достаточно неприхотливое растение, которое хорошо переносит холод. Поэтому сеять его можно уже в марте или апреле, сообщает 24 Канал. Но выращивать горох можно не только на огороде, но и в горшках на подоконнике или в теплице.

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Когда можно сеять горох?

Дачники начинают высевать горох уже ранней весной – и весь апрель является практически идеальным временем для этого. Но точные даты все же зависят от температуры почвы. Для того, чтобы получить хороший урожай, стоит сначала дождаться, пока земля прогреется до 5 – 8 градусов.

Народные же приметы утверждают, что лучшее время для посадки гороха – это во время цветения мать-и-мачехи.

Для посева используются всего два вида бобов: сахарные и лущильные. Первый вид популярен даже в консервации – он сладкий, и есть можно и бобы, и стручки. А вот второй – более жесткий, и такие бобы сушат, а потом используют для приготовления супов и гарниров.

Кстати, весной нужно сажать не только горох. Ранее мы уже рассказывали, когда высаживать клубнику, чтобы получить невероятный урожай ягод.

Но выбирать время для посадки гороха также нужно с учетом его срока созревания:

раннеспелый горох созревает уже через 60 дней;

среднеспелый – за 70 – 75 дней;

позднеспелый созревает через 80 дней.

Для того, чтобы горох дал невероятный урожай, сажать его нужно на плодородной почве, что имеет низкий уровень грунтовых вод и такие же низкие показатели кислотности. Лучше высаживать его на возвышенностях, или делать высокие грядки. В идеале подберите участок огорода, где в прошлом году росли помидоры, огурцы, капуста, тыква или картофель.



Горох нужно сеять весной / Фото Pexels

А вот плохим предшественником для гороха считается он сам.

Растение требует периодического полива – особенно в период активного роста. Дополнительно можно подкармливать горох удобрениями – лучше всего подойдет смесь азота и калия. Уже через 2 – 3 месяца после посева трудолюбивые огородники смогут собрать первый урожай.