Узнайте первыми: когда надо выкапывать чеснок

За чесноком на огороде не нужно очень ухаживать. Он прост в выращивании, поэтому уже летом огородники могут начинать его собирать.

Озимый чеснок лучше всего выкапывать в середине июля. Не стоит выкапывать его быстрее, потому что внутри он еще может быть мягким. А если опоздать и выкопать чеснок гораздо позже, то овощ не сможет долго храниться, поэтому все надо делать правильно.

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В общем надо понимать, что срок созревания чеснока зависит от сорта и климатических условий выращивания. Раннеспелые сорта озимого чеснока выкапывают через 90 дней после появления всходов, а позднеспелые аж через 110 дней. Лучше всего выкапывать чеснок утром или в прохладный день, потому что сильная жара может пересушить зубчики.

Когда выкапывать летний чеснок

Яровой чеснок созревает в августе. Время выкапывания определяют по листьям, которые начинают желтеть. Чтобы узнать, пора ли его выкапывать, просто наугад выкопайте любые 2 – 3 головки, чтобы понять степень его созревания.

Созревший летний чеснок начинает клониться к земле, а ботва становится желтой. Дольки легко отделяются и очищаются от шелухи, а чешуя на головках становится фиолетового цвета.



Чеснок надо выкапывать в июле и июне / Фото Pexels

Как правильно выкапывать чеснок

Уборку чеснока надо проводить в сухую и солнечную погоду. Головки подкапывайте вилами или лопатой вместе с листьями и стеблями. Аккуратно очищайте их от земли и ставьте на просушку. Можете завязать чеснок в пучки или подвязать на солнце. Через несколько недель стебли и корни отрезайте.

Далее чеснок надо отсортировать. Зараженные и поврежденные головки удалите. Если он начал прорастать – надо от него избавляться.