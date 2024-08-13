Когда время выкапывать картофель: идеальные даты по лунному календарю

Выкапывание картофеля – это важная задача, которую не стоит откладывать слишком надолго. Поэтому если вы сомневаетесь относительно лучших дней для этой работы, тогда можно довериться лунному календарю.

Срок, когда нужно начинать выкапывать картофель, зависит от очень большого количества факторов. Это и сорт картофеля, и погода, и время, когда вы его посадили, и определенные особенности ухода.

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Когда нужно копать картофель

Ранние сорта картофеля можно начинать выкапывать уже в начале июля или в конце июня – но только для того, чтобы сразу же употреблять в пищу. А вот для хранения его начинают собирать несколько позже – где-то в середине или конце июля.

Зато среднеспелые сорта обычно готовы для того, чтобы их выкапывать, примерно в конце августа – в начале сентября. А вот с поздними сортами картофеля нужно подождать еще больше – в конце сентября или в октябре.

Как определить, пора ли копать картофель

Для того, чтобы определить, что время выкапывать молодой картофель, нужно провести определенные расчеты. Сначала должно пройти 15 – 20 дней от цветения картофеля, а затем – еще 3 недели, если картофель недостаточно большой. А вот поздние сорта картофеля копают примерно через 2,5 – 4 месяца после посадки.



Картофель нужно копать в правильное время / Фото Pexels

Самый первый признак, по которому можно определить, что картофель готов к сбору – это ботва. Если она пожелтела и высохла, это означает, что плоды уже созрели.

Вот еще несколько признаков: клубни очень легко отделяются от ботвы, а кожура клубней толстая и не шелушится, а размер соответствует сортовым характеристикам.

Когда копать картошку по лунному календарю

Если вы хотите сверить садовые и огородные работы с фазой Луны, тогда вот лучшие даты для копания корнеплодов. В августе это 14 – 20, 25, 29 и 30 числа. А в сентябре это 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 и 29 – 30 сентября.