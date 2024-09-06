Советуем вам собрать небольшие рюкзаки, сесть в машину или на поезд и отправиться в "Сколевские Бескиды", пишут Советы 24. В национальном природном парке вы сможете увидеть красивый водопад "Каменка" и Журавлиное озеро.

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Водопад "Каменка"

До живописного водопада от Львова примерно 100 километров. Вам надо добраться до села Дубина Сколевского района. Несколько километров надо пройти пешком, поскольку для автомобиля путь не слишком будет приятным.

Перед водопадом уже будет заметен небольшой ярмарка, на котором будут разнообразные сувениры и блюда. Вам предложат вкусный шашлык, запеченную картошку, варенье, орехи в меде и другие локальные изделия.

Водопад "Каменка" расположен 550 метров над уровнем моря. Он образовался в разломе горного хребта. Выглядит он невероятно прекрасно, поэтому можно сделать для себя на память много красивых фото.



Замечательный водопад "Каменка" / Фото Trek

Журавлиное озеро

Пройдя несколько метров вдоль реки от водопада, слева увидите указатель к Журавлиному озеру, однако к нему надо еще преодолеть 350 метров каменистого подъема.

В народе это озеро еще называют Мертвым. Говорят, что в воде не водится никакая живность, потому что она насыщена сероводородом, впрочем мелкая рыба там таки плавает.



Красивое озеро Журавлиное / Фото Karpaty.love

Озеро невероятно красивое, хоть и размещено в заболоченной местности. Оно хоть и небольшое, но имеет прекрасный вид в любое время года.