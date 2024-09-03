Лето закончилось, но это не значит, что вы не можете отправиться в интересную поездку. Особенно, если ехать далеко не придется. Porady 24 подобрали список из пяти самых интересных локаций Ровенской области.

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Базальтовые столбы

Заказник расположен в селе Берестовец Костопольского района. Сюда приезжает немало туристов – не только из-за невероятных пейзажей, но и чтобы увидеть базальтовые глыбы.

Они напоминают настоящую каменную летопись, и высотой достигают от 3 до 30 метров. В карьере все еще продолжают добывать базальт им, поговаривают, выложены некоторые площади и улицы Лондона и Парижа.

Рядом с действующим карьером расположен еще один – затопленный, глубиной в 10 метров. Вода в нем чрезвычайно прозрачная, с изумрудным оттенком, и подпитывается он подземным источником. А среди затопленного карьера образовался небольшой островок в форме сердца, что называют "островом любви".



Базальтовые столбы на Ровенщине / Фото "Путешествуй"

Дубенский замок

В городе Дубно вы можете найти невероятный замок, что построил князь Константин Острожский еще в 1492 году у реки Иква. Несмотря на множество атак, что были осуществлены на замок, его ни разу не удалось взять штурмом.

На территории этой крепости сейчас есть два дворца: князей Острожских и князей Любомирских. А в подвалах сейчас можно посетить музей пыток.

Музей леса в Костополе

Ровенская область занимает самые высокие в Украине места среди залеснения, поэтому неудивительно, что в Костополе создали уникальный для этой местности музей – Музей леса.

В нем представлены экземпляры с историей лесов от древнейших времен и до сих пор. Экспозиция музея состоит из трех залов: исторического, современного развития лесного хозяйства и территории музея.

Узкоколейка Антоновка-Заречное

Также эта узкоколейка известна под названием "кукушка" и в ширину она всего 750 миллиметров. Протяженность ее – 106 километров. Построили ее еще в 70-е годы позапрошлого века для транспортировки экспортного леса. И "кукушка" считается самой длинной железнодорожной веткой Европы, поэтому увидеть ее точно стоит.

Таракановский форт

Таракановский форт – это оборонительное сооружение и архитектурный памятник 19 века, расположенный неподалеку от села Тараканов Дубенского района. Бетонно-земляное укрепление изготовили с применением кирпича и чугунных деталей. Попасть внутрь можно было только с помощью выдвижного железного моста.

А по периметру форта расположены так называемые безопасные казематы, которых всего 105.