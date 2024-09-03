Хозяйки уже давно нашли один лайфхак, который помогает отчистить жир из духовки не хуже, чем специальные химические средства. Если у вас есть пригоревший противень или надо очистить решетку газовой плиты, то стоит воспользоваться только одним фруктом, который найдется на каждой кухне – лимоном.

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Лимон в сочетании с водой способен убрать пятна, жир и устранить неприятный запах в духовке. Все, что вам надо сделать – это налить в небольшую миску воды и нарезать туда кусочками лимон. Далее надо ее разогреть до 200°C и поставить внутрь эту кастрюлю с лимонами. Держите их в духовке 30 минут до момента, пока лимоны не станут коричневыми.

После того, как духовка остынет, середину надо хорошо вымыть жесткой стороной губки, а стойкие пятна удалить с помощью мякоти лимона.



Лимон помогает избавиться от жира в духовке / Фото Pexels

Эксперты говорят, что это средство является эффективным потому, что пар от воды с лимонами размягчает налет, который есть на стенках духовки и даже убирает кусочки пищи, которые пригорели.

Пар является пропитанной лимонной кислотой, которая прекрасно борется с жиром. А еще лимонный сок имеет антибактериальный и антисептический эффект, поэтому действует аналогично как агрессивные средства для чистки, однако в разы экологичнее. Этот метод можно использовать не только для духовки, но и для микроволновой печи.