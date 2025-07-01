Почему опадают листья роз: причины, которые помогут спасти куст

Розы выращивают почти в каждом саду, впрочем даже опытных садоводов может постигнуть проблема с опадением листьев. Потеря зеленой массы может свидетельствовать о возможных нарушениях в развитии, поэтому для того, чтобы сохранить цветы, нужно разобраться в причинах.

Даже самые красивые кусты роз могут сбрасывать листья по нескольким важным причинам, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород". Листья цветок может начинать терять в течение всего вегетационного периода. Специалисты определили несколько основных причин опадения листьев у роз.

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Физиологическое старение

Роза проходит естественные этапы роста и старения, поэтому когда уже достигает последней стадии развития, то начинает сбрасывать старые листья и бутоны. Этот процесс не требует никакого вмешательства.

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Неподходящий грунт

Кусты роз хорошо растут в дренированной почве. В случае, если он истощен, то и растение начинает ослабевать, а его листья вянут и осыпаются.

Неправильный уход

Если в период цветения летом, листья розы желтеют и массово опадают, то причиной может быть нарушение режима полива, подкормки и условий освещения. Вызвать стресс у растения и привести к сбросу листьев может избыток воды, недостаток влаги или прямые солнечные лучи.



Причины опадения листьев в розах / Фото Pexels

Вредители

Вызвать серьезное повреждение листьев может паутинный клещ. Чтобы понять, что насекомое атаковало розы, надо присмотреться к листьям – в них должны быть отверстия, скрученные или пожелтевшие пластины. От этого вредителя надо избавляться, поскольку растение может погибнуть.

Бактериальные и грибковые инфекции

Пятна на листьях, гниль и неприятный запах могут быть свидетельством того, что цветы инфицированы патогенной микрофлорой. Чтобы вылечить кусты, нужно обработать их специальными средствами и удалить пораженные части.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о цветах, которые будут цвести снова и снова в течение лета – их можно срезать множество раз.

Сезонное опадение

Процесс опадения в осеннюю пору является вполне нормальным, поскольку завершается фаза цветения, поэтому розы теряют листья. Это естественная подготовка к состоянию покоя, во время которого растение будет восстанавливать силы.

Чтобы устранить проблему с опадением листьев – нужно выявить точную причину. Сначала осмотрите ее на наличие болезней или вредителей, а потом обратите внимание на частоту полива. При необходимости, можно провести профилактическую обработку, заменить верхний слой почвы или пересадить куст в благоприятную среду.