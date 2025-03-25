Лунный календарь дел на апрель: удачные и плохие дни, о которых надо знать

Большинство из нас составляют план дел перед началом нового месяца. Чтобы все планы осуществились, нужно определить, какие именно дни являются удачными, а каких лучше избегать. Понять, какие дни являются хорошими для дел, а в какие лучше отложить все, советуем обращаться к фазам Луны.

Благодаря этим фазам можно четко понять, в какие дни можно планировать что-то серьезное, а когда надо отказаться от мелких задач, пишет 24 Канал.

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Лунный календарь дел на апрель

Апрель может для каждого человека пройти прекрасно со всеми запланированными делами. Важно лишь учесть определенные календарные дни, поскольку среди них есть негативные, которые влияют на наше моральное и физическое состояние, поэтому если их запланировать в неподходящую фазу Луны, то большинство планов так и не удастся осуществить.

По лунному календарю на апрель 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля; Полнолуние – 13 апреля;

– 13 апреля; Убывающая Луна : 14 – 27 апреля;

: 14 – 27 апреля; Новолуние – 28 апреля.

Энергетика каждой фазы Луны влияет на нашу жизнь, поэтому астрологи не советуют начинать никакие дела, когда Луна в Полнолунии или в Новолуние. Начинать дела и ставить перед собой цели стоит в период роста Луны. Именно с 1 по 12 апреля и 29 и 30 апреля стоит привлекать в свою жизнь события положительного характера.



Календарь дел на апрель 2025 / Фото Pexels

Именно в этот период стоит запланировать все важные дела и лучшие для себя события. На убывающую Луну надо закрыть для себя все нерешенные вопросы, которые уже длительное время вы не могли решить. Астрологи советуют отказаться в Полнолуние от любых дел. Этот день плохо влияет на людей, поэтому лучше отложить все дела 13 апреля.

Если вы планируете в апреле начинания, важные финансовые операции, косметические процедуры или поездки, то советуем обратить внимание на дни, которые лучше всего подойдут для решения всех вопросов.

Лучшие дни для финансовых операций: 2, 5, 6, 8, 11, 29 апреля.

Лучшие даты для любых начинаний: 1, 3, 7, 9, 10, 30 апреля.

Самые лучшие дни для косметических процедур: 4, 8, 11, 12, 29 апреля.

Самые лучшие дни для поездок: 4, 5, 6, 12 15, 30 апреля.

Во все остальные дни следите за лунным календарем, чтобы четко понимать, какие дни лучше обходить, а какие являются удачными для начинаний.