Для того, чтобы июнь прошел успешно, стоит обратить внимание на определенные календарные дни, пишет 24 Канал. Положительные дни принесут в вашу жизнь замечательные события, а вот негативные даты плохо влияют на моральное и физическое состояние. Если запланировать определенные дела в неподходящий день, то эти планы не получится реализовать.

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Лунный календарь дел на июнь

По лунному календарю на июнь 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 13 июня;

– с 1 по 13 июня; Полнолуние – 14 июня;

– 14 июня; Убывающая Луна – с 15 по 28 июня;

– с 15 по 28 июня; Новая Луна – с 29 по 30 июня.

Астрологи не советуют начинать новые дела в период, когда Луна в Полнолунии или Новолунии. Лучше всего начинать что-то новое в период роста Луны. Это означает, что с 1 по 13 июня или с 29 по 30 июня можно делать все задуманные задачи, которые принесут в вашу жизнь успех.



Лунный календарь дел 2025 / Фото Pexels

В убывающую Луну рекомендуется закрыть все незавершенные дела, которые вы никак не можете закрыть определенное время, поскольку именно это время позволяет решить все, что давно тянется.

Кстати! У нас есть общий лунный календарь на июнь. Он поможет вам понять, как все спланировать во многих делах в первый месяц лета.

Для тех, кто планирует в июне финансовые операции, походы к косметологам или другим beauty-мастерам, или поездки, то рекомендуем обратить внимание на правильные дни, которые подойдут для решения дел.

Лучшие дни для финансовых операций: 1, 4, 6, 9, 11, 13 июня

Самые лучшие даты для любых начинаний: 2, 3, 5, 7, 13 июня

Лучшие дни для косметических процедур: 1,5, 6, 8, 10, 12 июня

Лучшие дни для поездок: 2, 4,7,8, 10, 29, 30 июня.

Лунный календарь дел на июнь каждому поможет понять, когда стоит заниматься определенными делами, а когда от них лучше отказаться.