Лучшие даты в апреле 2024 года, которые принесут успех: не пропустите их
Второй месяц весны в 2024 году может удивить вас несколькими явлениями. В частности, в момент новолуния Луна максимально приблизится к земле, и поэтому она станет "суперлунием". Стоит ожидать и солнечного затмения в конце апреля. И некоторые даты апреля могут быть особенно успешными или неуспешными.
Все события в космосе, по убеждениям астрологов, могут серьезно сказываться на людях. И вследствие этого в апреле будут некоторые очень благоприятные и опасные дни. Когда именно – читайте в материале Советы 24.
Интересно Лунный календарь стрижек на апрель 2024: в какие дни нельзя стричь волосы
|1 апреля
|Убывающая луна
|22 день
|2 апреля
|Третья четверть
|23 день
|3 апреля
|Убывающая луна
|24 день
|4 апреля
|Убывающая луна
|25 день
|5 апреля
|Убывающая луна
|26 день
|6 апреля
|Убывающая луна
|27 день
|7 апреля
|Убывающая луна
|28 день
|8 апреля
|Убывающая луна
|29 день
|9 апреля
|Новая Луна
|1 день
|10 апреля
|Растущая луна
|2 день
|11 апреля
|Растущая луна
|3 день
|12 апреля
|Растущая луна
|4 день
|13 апреля
|Растущая луна
|5 день
|14 апреля
|Растущая луна
|6 день
|15 апреля
|Растущая луна
|7 день
|16 апреля
|Первая четверть
|8 день
|17 апреля
|Первая четверть
|9 день
|18 апреля
|Растущая луна
|10 день
|19 апреля
|Растущая луна
|11 день
|20 апреля
|Растущая луна
|12 день
|21 апреля
|Третья четверть
|13 день
|22 апреля
|Растущая луна
|14 день
|23 апреля
|Растущая луна
|15 день
|24 апреля
|Полнолуние
|16 день
|25 апреля
|Убывающая луна
|17 день
|26 апреля
|Убывающая луна
|18 день
|27 апреля
|Убывающая луна
|19 день
|28 апреля
|Убывающая луна
|20 день
|29 апреля
|Убывающая луна
|21 день
|30 апреля
|Убывающая луна
|22 день
Фазы луны в апреле и их влияние на человека
Лунный цикл на самом деле короче, чем календарный месяц. От одного новолуния до следующего проходит всего 29 с половиной дня, и в этот период можно заметить благоприятные и неблагоприятные дни – все в зависимости от той фазы, в которые пребывает спутник Земли, Луна.
Новолуние. Первая лунная фаза символизирует перезапуск и начало, а это время будет лучшим для планирования. Впрочем, начинать непосредственно работу в этот период точно не стоит.
Первая четверть Луны. Этот период подходит для того, чтобы как раз начинать делать то, что вы запланировали ранее.
Полнолуние. В это время Луна находится на пике, и вы можете испытывать сильные эмоции и даже становиться импульсивными. В это время нужно остерегаться необдуманных поступков, и вообще эта фаза луны считается не слишком благоприятной.
Последняя четверть месяца. Это хороший период для того, чтобы подвести итоги, проанализировать события и поступки. Также в этот период вы можете погрузиться в себя и подумать над тем, чтобы избавиться от всего ненужного.
В апреле эти фазы распределятся так:
- убывание Луны – 1 – 7, 25 – 30 апреля;
- рост Луны – 9 – 23 апреля;
- полнолуние – 24 апреля.
Солнечное затмение также произойдет в день полнолуния – с 18:43 до 23:52 по киевскому времени.
Какие есть благоприятные и неблагоприятные дни:
Наиболее благоприятными днями в апреле можно считать 4, 11 и 25 числа. Зато неблагоприятными будут 8 и 24 апреля. Все остальные дни можно считать нейтральными.
Также астрологи рассчитывают благоприятные дни для различных начинаний:
- работа – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- свадьба – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- поход к стоматологу – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;
- путешествия – 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28