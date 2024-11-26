Остерегайтесь этих 2 дней в декабре, чтобы избежать неудачи: подробный лунный календарь
Астрологи убеждены, что тела в космосе могут влиять на самочувствие людей. И особенно важно следить за передвижением в небе Луны. Декабрь – это последний месяц в году, и для того, чтобы удачно подвести итоги, нужно определить, какие именно даты подходят для важных дел.
Луна вроде бы может влиять на жизнь людей, и если ориентироваться на нее, можно предсказать, в какие дни вас будет ожидать успех, а когда – неудача, сообщает 24 Канал. Так можно уберечь себя от многих досадных ошибок, поэтому стоит ознакомиться с подробным лунным календарем на декабрь еще до начала месяца.
Интересно Вещи быстро высохнут после стирки даже в мороз: простой лайфхак
|1 декабря
|Новый месяц
|0 день
|2 декабря
|Растущая луна
|1 день
|3 декабря
|Растущая луна
|2 день
|4 декабря
|Растущая луна
|3 день
|5 декабря
|Растущая луна
|4 день
|6 декабря
|Растущая луна
|5 день
|7 декабря
|Растущая луна
|6 день
|8 декабря
|Первая четверть
|7 день
|9 декабря
|Растущая луна
|8 день
|10 декабря
|Растущая луна
|9 день
|11 декабря
|Растущая луна
|10 день
|12 декабря
|Растущая луна
|11 день
|13 декабря
|Растущая луна
|12 день
|14 декабря
|Растущая луна
|13 день
|15 декабря
|Полнолуние
|14 день
|16 декабря
|Убывающая луна
|15 день
|17 декабря
|Убывающая луна
|16 день
|18 декабря
|Убывающая луна
|17 день
|19 декабря
|Убывающая луна
|18 день
|20 декабря
|Убывающая луна
|19 день
|21 декабря
|Убывающая луна
|20 день
|22 декабря
|Убывающая луна
|21 день
|23 декабря
|Последняя четверть
|23 день
|24 декабря
|Последняя четверть
|24 день
|25 декабря
|Убывающая луна
|25 день
|26 декабря
|Убывающая луна
|26 день
|27 декабря
|Убывающая луна
|27 день
|28 декабря
|Убывающая луна
|28 день
|29 декабря
|Убывающая луна
|29 день
|30 декабря
|Убывающая луна
|29 день
|31 декабря
|Новый месяц
|0 день
Как фазы Луны в декабре влияют на человека?
Лунный цикл короче календарного месяца и длится всего 29 дней. И разные лунные циклы влияют на людей по-разному:
- Новолуние – символизирует начало нового, очень удачное время для придумывания планов и начала новых хобби.
- Первая четверть – идеальное время для продуктивной работы, выполнения поставленных задач и планов.
- Полная четверть – время для отдыха, потому что планировать ничего важного на полнолуние не рекомендуют.
- Последняя четверть – время для подведения итогов и анализа своего морального состояния.
Какие есть удачные и опасные дни в декабре?
В декабре нас ожидает несколько очень благоприятных дней – а именно 1, 6 и 7 декабря. Также можно делать планы и на 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число, ведь они также считаются в целом удачными.
В некоторых сферах будут неблагоприятными такие даты – 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29 декабря. А вот действительно опасных дней всего два – 10 и 11 декабря. Их лучше потратить на отдых и релакс, и не строить важных планов.