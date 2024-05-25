Избегайте пяти неблагоприятных дат: лунный календарь на июнь 2024 года

Фазы Луны могут влиять на все, что есть на планете – не только на приливы и отливы, но и на настроение, самочувствие человека. Так что лучше узнать об опасных датах, на которые не стоит планировать важные события.

Луна – это очень сильное астрономическое тело, и по убеждению астрологов, события, происходящие в космосе, могут существенно влиять на людей и отражаться на их состоянии. Поэтому для того, чтобы июнь стал для вас максимально успешным и удачным, нужно узнать и о благоприятных, и об опасных датах. Точным лунным календарем делятся Porady 24.

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Лунный календарь на июнь 1 июня Угасающая луна 25 день 2 июня Угасающая луна 26 день 3 июня Угасающая луна 27 день 4 июня Угасающая луна 28 день 5 июня Угасающая луна 29 день 6 июня Новая луна 0 день 7 июня Новая луна 1 день 8 июня Растущая луна 2 день 9 июня Растущая луна 3 день 10 июня Растущая луна 4 день 11 июня Растущая луна 5 день 12 июня Растущая луна 6 день 13 июня Растущая луна 7 день 14 июня Первая четверть 8 день 15 июня Первая четверть 9 день 16 июня Первая четверть 10 день 17 июня Растущая луна 11 день 18 июня Растущая луна 12 день 19 июня Растущая луна 13 день 20 июня Растущая луна 14 день 21 июня Полнолуние 15 день 22 июня Полнолуние 16 день 23 июня Убывающая луна 17 день 24 июня Убывающая луна 18 день 25 июня Убывающая луна 19 день 26 июня Убывающая луна 20 день 27 июня Убывающая луна 21 день 28 июня Убывающая луна 22 день 29 июня Последняя четверть 23 день 30 июня Последняя четверть 24 день

Влияние фаз Луны на человека

Лунный цикл состоит из 28 – 29 календарных дней, и он делится на несколько фаз, каждая из которых имеет особое влияние на человека, его здоровье и самочувствие. Например, в полнолуние нужно быть очень осторожными, ведь тогда человек может испытывать жажду к немедленным действиям и не всегда дает себе достаточно много времени для тоо, чтобы их обдумать, и поэтому может действовать опрометчиво.

Астрологи советуют в эти дни потреблять меньше алкоголя и тщательно контролировать свои желания.

У Убывающую Луну,, реакции человека могут обостряться, и здесь лучше уделить время себе, заняться самопознанием, искать баланса и провести дни в покое. Возбудители и стресс будут особенно вредными в эту фазу лунного цикла.

Новая Луна – это начало во всех смыслах, так что это идеальное время для того, чтобы взяться за новые дела.

В июне есть несколько очень благоприятных дат, которые нужно с умом использовать в свою пользу: 7, 11, 13, 19, 20, 27 числа. В эти дни Луна будет на вашей стороне, поэтому можете без лишних раздумий браться за новые начинания и сложную работу.

Но заметьте, что есть и опасные дни: 1, 2, 28, 29, 30. Эти даты в июне лучше посвятить приятным делам и не планировать грандиозных задач.