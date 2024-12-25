Остерегайтесь этих 3 опасных дней: лунный календарь на январь

Астрологи убеждены, что Луна может серьезно влиять на настроение людей, их успехи и неудачи, сообщает 24 Канал. И благодаря ей можно предсказать, какие дни станут для вас удачными, а в какие нужно поберечься, чтобы избежать проблем.

Интересно Почему нельзя дарить носки: вы и не подозревали

Лунный календарь на январь 1 января Новый месяц 1 день 2 января Растущая луна 2 день 3 января Растущая луна 3 день 4 января Растущая луна 4 день 5 января Растущая луна 5 день 6 января Растущая луна 6 день 7 января Первая четверть 7 день 8 января Растущая луна 8 день 9 января Растущая луна 9 день 10 января Растущая луна 10 день 11 января Растущая луна 11 день 12 января Растущая луна 12 день 13 января Растущая луна 13 день 14 января Полнолуние 14 день 15 января Убывающая луна 15 день 16 января Убывающая луна 16 день 17 января Убывающая луна 17 день 18 января Убывающая луна 18 день 19 января Убывающая луна 19 день 20 января Убывающая луна 20 день 21 января Убывающая луна 21 день 22 января Последняя четверть 22 день 23 января Убывающая луна 23 день 24 января Убывающая луна 24 день 25 января Убывающая луна 25 день 26 января Убывающая луна 26 день 27 января Убывающая луна 27 день 28 января Убывающая луна 28 день 29 января Новая луна 0 день 30 января Убывающая луна 1 день 31 января Убывающий месяц 2 день

Как фазы Луны в декабре влияют на человека?

Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, короче – он длится всего 29 дней. И разные фазы Луны могут влиять на человека по-разному.

Новолуние – это начало нового, и считается достаточно удачным временем для составления планов, начала новых задач и хобби.

– это начало нового, и считается достаточно удачным временем для составления планов, начала новых задач и хобби. Первая четверть – время для продуктивной работы, выполнения задач и планов.

– время для продуктивной работы, выполнения задач и планов. Полная четверть – это не лучшее время для важных задач. Лучше отдохнуть и посвятить время себе.

– это не лучшее время для важных задач. Лучше отдохнуть и посвятить время себе. Последняя четверть – это время для подведения итогов и анализа своего морального состояния.

Учитывайте то, что в январе есть 3 дня, которые являются достаточно неблагоприятными, и на них не стоит планировать ничего серьезного и важного: 6, 7 и 14 января. Но и удачных дней хватает – это 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа.