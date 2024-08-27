Остерегайтесь этих 3 опасных дней: лунный календарь на сентябрь

Астрологи утверждают, что положение на небе космических тел, в том числе и Луны, может сильно влиять на то, как вы себя чувствуете и насколько будут удаваться те или иные дела. Поэтому нужно учесть это при планировании на следующий месяц.

Начало нового сезона нужно встретить правильно, и для того, чтобы сентябрь оказался максимально успешным, нужно знать наиболее удачные и благоприятные дни согласно положению Луны на небе. Porady 24 делятся точным лунным календарем.

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Лунный календарь на сентябрь 1 сентября Убывающая Луна 27 день 2 сентября Убывающая Луна 28 день 3 сентября Новая Луна 29 день 4 сентября Растущая Луна 0 день 5 сентября Растущая Луна 1 день 6 сентября Растущая Луна 2 день 7 сентября Растущая Луна 3 день 8 сентября Растущая Луна 4 день 9 сентября Растущая Луна 5 день 10 сентября Растущая Луна 6 день 11 сентября Первая четверть 7 день 12 сентября Растущая Луна 8 день 13 сентября Растущая Луна 9 день 14 сентября Растущая Луна 10 день 15 сентября Растущая Луна 11 день 16 сентября Растущая Луна 12 день 17 сентября Растущая Луна 13 день 18 сентября Полнолуние 14 день 19 сентября Убывающая Луна 15 день 20 сентября Убывающая Луна 16 день 21 сентября Убывающая Луна 17 день 22 сентября Убывающая Луна 18 день 23 сентября Убывающая Луна 19 день 24 сентября Убывающая Луна 20 день 25 сентября Убывающая Луна 21 день 26 сентября Последняя четверть 22 день 27 сентября Убывающая Луна 23 день 28 сентября Убывающая Луна 24 день 29 сентября Убывающая Луна 25 день 30 сентября Убывающая Луна 26 день

Влияние Луны на человека

Каждый лунный цикл состоит из 28 – 29 дней, и он также делится на фазы, каждая из которых имеет особое влияние на самочувствие человека.

Полнолуние – это период, когда вам нужно быть очень осторожными, ведь именно в это время человек становится наиболее склонным к немедленным и не слишком хорошо обдуманным действиям. Из-за этого поступки могут стать опрометчивыми, и вы пожалеете о них позже.

Луна, что убывающая, приводит к тому, что реакции человека обостряются. В это время астрологи советуют уделить время себе, найти время на хобби и увлечения. Проведите это время в спокойствии, ведь возбудители и стресс будут особенно вредными.

Новая Луна – это идеальное время для начала любого дела, поэтому нужно воспользоваться чем временем, как следует.

В сентябре есть несколько благоприятных дат, на которые стоит запланировать важные дела – 3, 7 и 24 сентября. Но учитывайте также и три другие даты, которые считаются чрезвычайно неблагоприятными – 18, 19 и 20 сентября.