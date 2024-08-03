Правильно спланируйте все работы на участке: лунный календарь огородника на август 2024

Если вы хотите продуктивно и эффективно завершить летний сезон и подготовить свой огород к осени, вам нужно как следует поработать в августе. И при планировании этих работ нужно учесть не только погоду, но и фазу Луны.

Для различных работ на огороде существуют лучшие дни – от консервирования до заготовки семян на следующий год. Поэтому для того, чтобы все задачи прошли максимально успешно, нужно узнать удачные и опасные дни. Советы 24 делятся подробным лунным календарем.

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Какие в августе есть благоприятные и неблагоприятные дни

Прежде всего нужно узнать, когда стоит сажать и сеять овощи в августе. Общие благоприятные дни – это 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 августа. А вот неудачные даты – 3-5, 19, 22, 23 августа.

Но даже среди этих дат есть наиболее удачные для посадки отдельных культур.

Удачные дни для посадки овощей.

Картофель – 24, 25.

Морковь и свекла – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Редис и редька – 1, 2, 8-10, 26-30.

Перец острый и декоративный – 11-13, 16, 17.

Лук – 9-17, 20, 21.

Пряные травы – 1, 2, 6-10, 28-30.

Клубника и земляника – 1, 2, 11-13, 24-30.

Однолетники – 1, 2, 6-10, 28-30.

Подробный лунный календарь на август

1 – 2 августа. Благоприятное время для посадки и пересадки любых растений.

3 – 5 августа. В это время лучше не взаимодействовать с растениями, и это также неудачное время для полива огорода. Лучше в эти дни просто отдохнуть и не заниматься сложной работой.

6 – 10 августа. Эти дни считаются нейтральными. Поэтому вы можете заняться подкормкой и поливом растений. Также идеально подходят даты для посева рапса, горчицы и овса.

11 – 12 августа. Вы можете сажать и пересаживать любые виды растений. Эти дни считаются чрезвычайно удачными для большинства работ на огороде.

13 – 15 августа. Неудачный день для посева. Впрочем, вы можете заняться обрезками, кошением травы и удалением новых цветков на томатах.

16 – 17 августа. Эти дни способствуют посеву и поливу растений. Вы можете собрать тот урожай, что собираетесь достаточно быстро съесть.

18 – 19 августа. Неудачный день для полива и посева. Лучше заняться прополкой сорняков, кошением травы и обрезками. Не забывайте заглядывать на грядки с зеленью.

20 – 21 августа. Благоприятное время для всех работ на огороде. Стоит также собрать урожай для быстрого потребления и консервации.

22 – 23 августа. Эти дни нейтральные и хорошо подходят для посадки декоративных культур. Не забывайте об обработке огорода от вредителей.

24 – 25 августа. Отличное время для того, чтобы что-то посадить. Также время считается благоприятным для полива растений.

26 – 27 августа. Эти дни не способствуют развитию и росту растений, поэтому лучше отложить посадки до лучшего времени.

28 – 30 августа. Это – последний шанс посадить что-то в августе. Дни считаются удачными для всех растений и работ на участке.

31 августа. Не стоит в этот день сажать и пересаживать растения.