Проблемы останутся в прошлом: когда пересаживать комнатные растения в апреле – лунный календарь
Источник:"Крыльцо"
В каждом месяце есть так называемые запретные дни, когда растения очень уязвимы к любым манипуляциям. Чтобы не навредить своим комнатным джунглям в апреле, придерживайтесь лунного календаря комнатных растений.
Запрещенные дни приходятся на новолуние или полнолуние. В частности, говорится о 3 днях Новолуния – накануне, в день рождения молодого месяца и на следующий день, а также 1 день, когда месяц полный.
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Этот календарь дает рекомендации с учетом знака зодиака и лунной фазы.
Лунный календарь комнатных растений на апрель 2024
1 и 2 апреля
Убывающая Луна будет находиться в Козероге. Это благоприятные дни для:
- посадки и пересадки любых комнатных растений;
- обрезки растений;
- полива и подкормки;
- замачивания семян;
- борьбы с болезнями и вредителями.
Не рекомендуется травмировать корни растений, потому что раны будут долго заживать.
3 и 4 апреля
Нисходящая лунная фаза будет находиться в знаке Водолей. В эти дни рекомендуется:
- рыхлить сухую землю в горшках;
- обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Не рекомендуется:
- сажать и пересаживать;
- поливать и подкармливать;
- замачивать семена;
- черенковать.
5 и 6 апреля
Луна убывает в Рыбах. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:
- пересадку цветов;
- посадку клубнелуковичных и многолетних растений;
- укоренение черенков;
- полив и подкормку, но очень умеренно.
Не рекомендуется:
- обрезать;
- прищипывать;
- заливать и слишком подкармливать;
- опрыскивать от болезней и вредителей.
7, 8 и 9 апреля
По лунному календарю это будут дни Новолуния. 8 апреля рождается молодая Луна в знаке зодиака Овен. Это три запретных дня, когда нельзя беспокоить комнатные растения из-за их уязвимости.
Чтобы цветы хорошо росли, придерживайтесь лунного календаря / Фото Unsplash
10 и 11 апреля
Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Телец. Это благоприятные дни для:
- посадки многолетних цветов;
- полива и подкормки;
- замачивания семян;
- прививки побегов.
Не рекомендуется:
- пересаживать любые комнатные растения;
- рыхлить землю из-за риска повредить корни, ведь травмы будут плохо заживать.
12 и 13 апреля
Восходящая лунная фаза будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:
- посадку ампельных и вьющихся цветов;
- профилактические мероприятия против болезней и вредителей;
- обрезку, прививку побегов;
- рыхление земли.
Неблагоприятные дни для:
- пересадки растений;
- полива.
14 и 15 апреля
Луна растет в знаке зодиака Рак. Это благоприятные дни для:
- пересадки цветов;
- посадки многолетних декоративных растений;
- полива и подкормки;
- замачивания семян;
- рыхления земли в горшках.
Не рекомендуется:
- посадка клубнелуковичных;
- использование ядохимикатов для обработки растений.
16, 17 и 18 апреля
Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Лев. Рекомендуется:
- рыхление земли;
- опрыскивание растений от вредителей и болезней.
Неблагоприятные дни для:
- посадки и пересадки комнатных растений;
- проращивания семян;
- полива и подкормки;
- прививки побегов.
19 и 20 апреля
Луна будет расти в Деве. Это благоприятные дни для:
- пересадки и деления любых комнатных растений;
- посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов;
- мероприятий против болезней и вредителей;
- укоренения черенков;
- полива и подкормки;
- рыхления земли в горшках.
Не рекомендуется замачивать и проращивать семена.
21, 22, 23 апреля
Луна будет расти в Весах. Это благоприятные дни для:
- посадки и пересадки любых комнатных растений;
- укоренения черенков и прививки побегов;
- подкормки и полива.
Не рекомендуется использовать ядохимикаты.
24 апреля
Полнолуние будет в Скорпионе. Это один из запретных дней, когда не следует трогать растения из-за их уязвимости. Лунный календарь комнатных растений на апрель советует дать отдохнуть и растениям, и себе.
В запретные дни лучше растения не трогать / Фото Unsplash
25 апреля
Луна будет убывать в Скорпионе. Рекомендуется:
- посадка многолетних, вьющихся и плетистых растений, а также клубнелуковичных цветов;
- подкормка и полив;
- замачивание семян;
- мероприятия против болезней и вредителей.
Не рекомендуется:
- пересаживать цветы;
- обрезать и прищипывать побеги;
- делить корни и клубнелуковицы.
26 и 27 апреля
Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Стрелец. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:
- посадку ампельных растений и растений, у которых вьющийся стебель, растущий вверх;
- укоренение черенков;
- меры против болезней и вредителей.
Неблагоприятные дни для:
- пересадки цветов;
- замачивания семян;
- для обрезки и прививки побегов, потому что раны будут долго заживать.
28, 29 и 30 апреля
Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Козерог. Лунный календарь комнатных растений советует:
- посадку и пересадку любых комнатных растений;
- обрезку и прививку побегов;
- полив и подкормку;
- замачивание семян;
- борьбу с болезнями и вредителями.
Не рекомендуется травмировать корни растений, ведь раны будут плохо заживать.