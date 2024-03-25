Проблемы останутся в прошлом: когда пересаживать комнатные растения в апреле – лунный календарь

В каждом месяце есть так называемые запретные дни, когда растения очень уязвимы к любым манипуляциям. Чтобы не навредить своим комнатным джунглям в апреле, придерживайтесь лунного календаря комнатных растений.

Запрещенные дни приходятся на новолуние или полнолуние. В частности, говорится о 3 днях Новолуния – накануне, в день рождения молодого месяца и на следующий день, а также 1 день, когда месяц полный.

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Этот календарь дает рекомендации с учетом знака зодиака и лунной фазы.

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2024

1 и 2 апреля

Убывающая Луна будет находиться в Козероге. Это благоприятные дни для:

посадки и пересадки любых комнатных растений;

обрезки растений;

полива и подкормки;

замачивания семян;

борьбы с болезнями и вредителями.

Не рекомендуется травмировать корни растений, потому что раны будут долго заживать.

3 и 4 апреля

Нисходящая лунная фаза будет находиться в знаке Водолей. В эти дни рекомендуется:

рыхлить сухую землю в горшках;

обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Не рекомендуется:

сажать и пересаживать;

поливать и подкармливать;

замачивать семена;

черенковать.

5 и 6 апреля

Луна убывает в Рыбах. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

пересадку цветов;

посадку клубнелуковичных и многолетних растений;

укоренение черенков;

полив и подкормку, но очень умеренно.

Не рекомендуется:

обрезать;

прищипывать;

заливать и слишком подкармливать;

опрыскивать от болезней и вредителей.

7, 8 и 9 апреля

По лунному календарю это будут дни Новолуния. 8 апреля рождается молодая Луна в знаке зодиака Овен. Это три запретных дня, когда нельзя беспокоить комнатные растения из-за их уязвимости.



Чтобы цветы хорошо росли, придерживайтесь лунного календаря / Фото Unsplash

10 и 11 апреля

Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Телец. Это благоприятные дни для:

посадки многолетних цветов;

полива и подкормки;

замачивания семян;

прививки побегов.

Не рекомендуется:

пересаживать любые комнатные растения;

рыхлить землю из-за риска повредить корни, ведь травмы будут плохо заживать.

12 и 13 апреля

Восходящая лунная фаза будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

посадку ампельных и вьющихся цветов;

профилактические мероприятия против болезней и вредителей;

обрезку, прививку побегов;

рыхление земли.

Неблагоприятные дни для:

пересадки растений;

полива.

14 и 15 апреля

Луна растет в знаке зодиака Рак. Это благоприятные дни для:

пересадки цветов;

посадки многолетних декоративных растений;

полива и подкормки;

замачивания семян;

рыхления земли в горшках.

Не рекомендуется:

посадка клубнелуковичных;

использование ядохимикатов для обработки растений.

16, 17 и 18 апреля

Восходящая Луна будет находиться в знаке зодиака Лев. Рекомендуется:

рыхление земли;

опрыскивание растений от вредителей и болезней.

Неблагоприятные дни для:

посадки и пересадки комнатных растений;

проращивания семян;

полива и подкормки;

прививки побегов.

19 и 20 апреля

Луна будет расти в Деве. Это благоприятные дни для:

пересадки и деления любых комнатных растений;

посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов;

мероприятий против болезней и вредителей;

укоренения черенков;

полива и подкормки;

рыхления земли в горшках.

Не рекомендуется замачивать и проращивать семена.

21, 22, 23 апреля

Луна будет расти в Весах. Это благоприятные дни для:

посадки и пересадки любых комнатных растений;

укоренения черенков и прививки побегов;

подкормки и полива.

Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

24 апреля

Полнолуние будет в Скорпионе. Это один из запретных дней, когда не следует трогать растения из-за их уязвимости. Лунный календарь комнатных растений на апрель советует дать отдохнуть и растениям, и себе.



В запретные дни лучше растения не трогать / Фото Unsplash

25 апреля

Луна будет убывать в Скорпионе. Рекомендуется:

посадка многолетних, вьющихся и плетистых растений, а также клубнелуковичных цветов;

подкормка и полив;

замачивание семян;

мероприятия против болезней и вредителей.

Не рекомендуется:

пересаживать цветы;

обрезать и прищипывать побеги;

делить корни и клубнелуковицы.

26 и 27 апреля

Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Стрелец. Лунный календарь комнатных растений рекомендует:

посадку ампельных растений и растений, у которых вьющийся стебель, растущий вверх;

укоренение черенков;

меры против болезней и вредителей.

Неблагоприятные дни для:

пересадки цветов;

замачивания семян;

для обрезки и прививки побегов, потому что раны будут долго заживать.

28, 29 и 30 апреля

Нисходящая фаза Луны в знаке зодиака Козерог. Лунный календарь комнатных растений советует:

посадку и пересадку любых комнатных растений;

обрезку и прививку побегов;

полив и подкормку;

замачивание семян;

борьбу с болезнями и вредителями.

Не рекомендуется травмировать корни растений, ведь раны будут плохо заживать.