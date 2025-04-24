Когда сажать огурцы на огород по лунному календарю: идеальные даты

Посадка огурцов – это ответственное задание, спешить с которым точно не стоит. Если перенести их на огород слишком рано, рассада может просто погибнуть.

Огурцы – это очень популярная культура, которую можно встретить практически на любом огороде. И для того, чтобы они хорошо проросли, нужно обращать внимание на время посадки, сообщает 24 Канал. И опытные огородники для этого наблюдают не только за изменениями в погоде, но и по лунному календарю.

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Когда сажать огурцы по лунному календарю?

Многие садоводы и огородники при планировании работ обращаются к советам лунного календаря – он может указать на наиболее благоприятные даты для посева, а также предостеречь от опасных.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какое наиболее благоприятное время для посадки фасоли. С ее посевом также спешить не стоит.

Верят, что наиболее благоприятным временем для посадки огурцов, как культуры, растущей над землей, является фаза растущей Луны,. И в апреле наиболее благоприятными датами для посадки огурцов в открытый грунт считается 28 и 29 числа. Желательно проводить все работы с самого утра.

Зато в мае стоит сажать огурцы 1 – 3, 6 – 11, 25 – 26, 29 и 30 числа.



Огурцы советуют сажать по лунному календарю / Фото Pexels

Когда можно сажать огурцы в открытый грунт?

С посевом на участок огурцов спешить не стоит – ориентируйтесь на погоду, чтобы не потерять все всходы. Сначала земля должна прогреться по крайней мере до 15 градусов, а ночью уже не должно быть резких скачков температуры, и тем более заморозков.

Если на глубине 10 сантиметров почва уже прогрелась, тогда можно сажать огурцы, и всходы появятся уже через 10 – 15 дней. Народные приметы зато утверждают, что лучше всего сажать огурцы на Юрьев день, то есть 23 апреля. Также советуют ориентироваться на массовое цветение одуванчиков и появление лепестков на цвете яблонь.