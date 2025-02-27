Идеальные дни для посева рассады: подробный лунный календарь на март

Март – это начало горячего времени для всех огородников и садоводов. Но для того, чтобы грамотно спланировать все задания на месяц и ничего не забыть, важно воспользоваться посевным календарем.

Март для дачников– это довольно хлопотный и очень ответственный месяц. Именно он закладывает основу для дальнейшего урожая., поэтому очень важно не пропустить посадку ни одного растения. В этом поможет посевной лунный календарь на март., которым делится 24 Канал.

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Когда сеять растения в марте 2025 года?

Не все об этом знают, и фазы Луны действительно влияют на то, как растут растения, и потому день, когда вы высадите рассаду, может повлиять на то, как она будет дальше развиваться.

Самые благоприятные дни для посевов в марте следующие: 3– 5, 8– 9, 18– 19, 22– 24, 27, 31 числа.

в марте следующие: 3– 5, 8– 9, 18– 19, 22– 24, 27, 31 числа. Вместо этого от посадок лучше удержаться в неурожайные дни : 1– 2, 16, 30 марта.

Март– это месяц, когда нужно высадить и овощи, и зелень, а также подготовить ягодные и цветочные растения. Многие растения высаживают не только на рассаду, но и сразу в открытую почву: в частности шпинат, горох, редис, кинзу, петрушку, капусту и свеклу. Не стоит бояться: эти культуры морозостойки и дадут большой урожай уже очень скоро.



В марте нужно высадить много растений / Фото Pexels

Из цветов в марте можно посадить следующие: львиный зев, петунии, георгины, астры и т.д.

Вот когда сажать разные растения: