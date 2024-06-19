Сода и уксус являются очень популярными средствами, которыми пользуются для уборки и мытья. Однако их универсальность таки имеет пределы и есть некоторые поверхности, которые надо обходить, чтобы полностью их не испортить.
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Что нельзя чистить уксусом
Мраморные стулья и плиты
Уксус оставит на поверхности тусклые белые следы. Кислота способны испортить поверхность материала, поэтому лучше всего применять средство для мытья посуды.
Резиновые материалы
Не стоит вытирать резиновую часть в стиральной машинке уксусом, поскольку жидкость только повредит ее и приведет к серьезным проблемам.
Деревянные поверхности
Ни в коем случае нельзя чистить уксусом паркет, поскольку он может стереть блестящую поверхность.
Утюг
Некоторые заливают уксус в отсек для воды, чтобы почистить утюг, однако это категорически запрещено делать.
Что нельзя чистить содой
Зеркала и стекло
Пищевая сода является мягким абразивом, однако на стекле и зеркале может поцарапать поверхность. Лучше всего пользоваться специальным средством для мытья стекла.
Мраморные столешницы
Сода приведет к эрозии защитного слоя мрамора, поэтому лучше ею не вытирать столешницы.
Деревянные поверхности
Сода на деревянных поверхностях может стереть герметик и вызвать появление пятен.
Алюминиевые кастрюли
Для большинства металлов пищевая сода является безопасной, однако для чистки кастрюль и сковородок из алюминия ее применять не стоит. Из-за соды алюминий может начать окисляться и изменит свой цвет.
Старинное серебро
Многие прибегают к чистке серебра содой, однако будьте осторожны в том случае, если серебро является старым, поскольку раствор соды может испортить покрытие.