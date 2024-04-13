Нужно ли белить плодовые деревья: четкий ответ от садоводов

Еще недавно побелка всех садов и деревьев считалась обязательной. Но, например, в Европе ежегодные дискуссии о том, нужно ли белить деревья, вызвали бы недоумение.

Побелка деревьев может иметь как свои недостатки, так и преимущества. И люди, которые белят деревья, настаивают на том, что это помогает защитить ствол растения. Но действительно ли это так – читайте в материале.

Интересно Вы могли этого не знать: можно ли белить деревья известью

Для чего нужно белить деревья

Основные преимущества побелки, о которых чаще всего вспоминают, касаются защиты стволов плодовых деревьев.

Бережет кору от солнечных ожогов

Белый цвет раствора, который используется для побелки, помогает отражать солнечные лучи, и это не дает стволам деревьев перегреваться. Особенно важно защитить от перегрева кору молодых растений – она еще недостаточно толстая, и от ожогов может пострадать не только кора, но и глубокие ткани ствола.

Защита от вредителей и патогенных микроорганизмов

Смеси для побелки, как правило, имеют в составе также фунгициды, известь и другие вещества, которые губительны для насекомых, зимующих в коре. Также это может защитить ваше дерево от грибковых и других заболеваний.

Чаще всего деревья белят весной – в мае или в апреле. И считается правильным обрабатывать все деревья – и плодовые, и декоративные, и старые, и молодые саженцы. Но побелка деревьев все еще считается очень спорным явлением – как с точки зрения пользы, так и эстетики.

Многие садоводы, например, настаивают, что весенняя побелка неэффективна и даже вредна, поэтому вместо этого ее нужно проводить осенью. А есть мнение, что белить вообще не стоит. И один из важных факторов, на которые нужно обратить внимание, когда вы принимаете решение о побелке своих деревьев – это состав смеси, которую вы будете использовать.

Минусы побелки

В смесях в качестве основного компонента часто используется известь. И она может защищать ствол от вредителей, а белый цвет защищает от чрезмерной температуры. Но для молодых деревьев известь может быть опасной и оставлять ожоги на коре. Для того, чтобы состав получился густой, новички в садоводстве часто добавляют слишком много извести, и это увеличивает опасность ожогов даже для коры уже взрослых деревьев.

Нанесение побелки в несколько слоев или слишком густой состав некоторые считают преимуществом, но это не так. Побелка может затвердеть толстой коркой, и это будет мешать газообмену, нарушит баланс влаги в тканях коры и помешает ей пропускать свет. Поэтому весной ваши деревья могут плохо и не вовремя просыпаться и даже отставать в развитии.