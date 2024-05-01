Почему чеснок надо поливать соленой водой: удивятся опытные дачники

Чеснок надо поливать после посадки, как и любые другие овощи. Увлажнение помогает росту и увеличивает урожай, а еще защищает от вредителей. Несмотря на специальные препараты и химические смеси, популярностью пользуются народные способы.

Чтобы защитить урожай от вредителей, советуем использовать при поливе раствор с соленой водой. Садоводы говорят, что вы увидите мгновенный эффект, поскольку после такой процедуры вредителей на огороде не останется.

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Специальный солевой раствор положительно влияет на рост перьев и на получение богатого урожая. Объяснение относительно соленой воды довольно простое – соль помогает растениям усваивать азот, который им необходим в период роста.

Чем подкормить чеснок, чтобы головки выросли большими

Чтобы вырастить крупный чеснок, в начале вегетации стоит провести подкормку. Чем больше вырастет надземная часть чеснока, тем крупнее получатся сами зубчики.

Раствор для подкормки

20 граммов аммиачной селитры смешайте с 20 граммами сернокислого магния и добавьте в 10 литров воды. За месяц до выкапывания проводите подкормку чеснока на кислой почве.



Есть несколько вариантов поливов для чеснока / Фото Pexels

Чем поливать чеснок, чтобы он не желтел

Чтобы чеснок не желтел, воспользуйтесь старым и проверенным методом – поливом с добавлением активного вещества: мочевины, аммиачной селитры, нитроаммофоски.

Полив чеснока нашатырным спиртом

Во время этого полива используйте лейку и следите за тем, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни. К 10 литрам воды надо добавить 3 столовые ложки нашатырного спирта. Полив нельзя проводить в солнечный день. Лучше подливать чеснок вечером.