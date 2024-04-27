Как часто подливать огурцы, чтобы не навредить урожаю: дачники рассказали секрет

Огурцы на 95% состоят из воды, поэтому она им необходима. Если воды будет недостаточно, то огурцы начнут горчить, листья сохнуть, а завязи опадут. Однако, если воды будет много, то это овощам только навредит.

По листьям огурцы надо поливать в 9 утра, чтобы в течение дня вокруг огурцов сохранялась повышенная влажность. Помните, что под палящим солнцем нельзя подливать огурцы, потому что на листьях появятся ожоги.

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Если же поливать огурцы под корень, то почву следует увлажнять в радиусе 15 сантиметров на глубине 20 сантиметров. Важно, чтобы земля у корневой шейки была сухой, иначе огурцы начнут гнить.

Также огурцы можно поливать капельным вариантом. Для этого надо установить систему капельного полива. Соорудите ее из пластиковых бутылок – обрежьте донышко, сделайте в бутылках множество отверстий и вкопайте в междурядья. Поливать огурцы надо теплой водой от 25 до 28°С. Если поливать огурцы холодной водой, то можно потерять завязь.



Огурцы надо подливать часто / Фото Pexels

Как часто надо подливать огурцы

До начала цветения огурцы рекомендуется поливать дважды в неделю. На 1 квадратный метр вам понадобится 4 литра воды. Если будет дождь, то полив можно пропустить. В период роста огурцы стоит поливать раз в 5 дней. Количество воды должно быть таким же.

Уже после того, как появятся завязи и до окончания сбора овощей подливать нужно трижды в неделю, а на 1 квадратный метр использовать 8 – 12 литров воды.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают 1 раз в 10 дней из расчета 7 - 8 литров на 1 квадратный метр.

Запомните, что в холодную и пасмурную погоду, огурцы надо поливать меньше, поскольку в это время они плохо впитывают влагу. Если ее будет много, то овощи будут загнивать, а на листьях может образоваться грибок.