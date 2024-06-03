Правильный способ поливать огород в жару: это поможет сохранить урожай

Лето – это начало действительно жаркой погоды. И когда дожди не предвидятся, садоводам не стоит пренебрегать обильным поливом. Но даже в таком простом деле есть несколько важных правил.

Именно от количества и качества полива на огороде будет очень сильно зависеть то, как будет выглядеть ваш урожай и сами растения вообще. Поэтому, если вы хотите, чтобы культуры хорошо развивались и давали хорошие плоды, вам нужно позаботиться об этой составляющей ухода.

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Как часто поливать растения на огороде

Если полива на огороде будет недостаточно, это может привести к тому, что растения не только будут страдать от засухи, но и станут жертвами вредителей и дадут мелкий урожай. А в худших случаях они могут не плодоносить вообще.

Поэтому, существует несколько видов полива, которые обязательно нужно знать огородникам:

посадочный и послепосадочный – помогает прижиться растениям после посадки;

– помогает прижиться растениям после посадки; основной – для того, чтобы растение получило достаточно влаги;

– для того, чтобы растение получило достаточно влаги; освежающий – если на улице жара;

– если на улице жара; противозаморозковый – помогает избежать замерзания растений в холодную погоду.

Все эти способы эксперты советуют комбинировать, чтобы посаженные на огороде культуры могли получить достаточное количество влаги.

И, к сожалению, не существует прямого и четкого ответа на вопрос "Как часто нужно поливать огород", ведь это может очень сильно зависеть от климатических особенностей региона, вида овощей и ваших возможностей по поливу.

Но общий совет, который дают многие садоводы – проводить полив 1 раз в 2 – 3 дня для растений в открытом грунте и дважды в день для тепличных растений.



Поливать огород нужно регулярно / Фото Pexels

Можно ли поливать огород в жару

Когда новички начинают выращивать огород, они еще не знают, при какой температуре можно проводить полив огорода. И многие даже не учитывают это, и зря. На самом деле такой подход может привести к настоящей катастрофе на участке, ведь когда в жару влага попадает на листья, она испаряется слишком быстро, и растение испытывает стресс.

Кроме того, капля воды даже может стать линзой, через которую солнце прожжет листочек или оставит ожоги на плоде. Также важно понимать, можно ли поливать огород, когда холодно. И здесь ответ – да, но не когда температура опускается ниже 15 градусов.

Лучшее время для полива растений – это раннее утро и поздний вечер, когда на улице достаточно прохладно. Именно тогда саженец может впитать нужное ему количество влаги, но без рисков для развития. Впрочем, затягивать с поливом вечером также не стоит, ведь тогда вода в почве может не успеть высохнуть, и это будет угрожать появлением грибка.