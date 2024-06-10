Как летом посадить гортензию: этими правилами ни за что нельзя пренебрегать

Гортензия – это невероятной красоты растение, которое может радовать и цветением, и яркой зеленой листвой. И хотя обычно ее не сажают летом, это все же можно сделать с соблюдением нескольких основных правил.

Если ваша купленная гортензия имеет закрытую корневую систему, тогда вы можете высадить ее у себя на участке и летом. Главное здесь – правильно выбрать место для нее и приготовиться к тому, что летняя посадка потребует от вас несколько больше усилий.

Интересно 5 гор в Карпатах, на которые нужно подняться этим летом: лучшие маршруты для новичков

Как правильно сажать гортензию летом

Прежде всего, выберите место для ее посадки и подготовьте почву и яму для растения. Для гортензии лучше всего подходят плодородные почвы с гумусом, но можно посадить ее и в чернозем. Впрочем, там она будет расти несколько хуже; совсем плохо будет цвести гортензия на песчаных почвах.

Очень важный критерий для растения – это кислотность. Она должна быть 5,2 – 6, и именно в этом диапазоне цветы будут самыми яркими.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Подготовьте цветок к посадке. В этот процесс входит:

замочите гортензию на час – два в воде;

аккуратно достаньте из горшка, чтобы не повредить корневую систему;

осмотрите, не нужно ли снимать ком земли или расправлять корни.



Гортензию можно посадить и летом / Фото Pexels

После этого гортензию нужно посадить, и первое время растение будет нуждаться в тени от палящего солнца. Не забывайте также о регулярном поливе. И, возможно, вам хочется насладиться цветом в первое же лето после посадки, однако делать этого не стоит. Для того, чтобы растение прижилось, вам нужно удалить все соцветия, если они появятся.

Если при посадке вы использовали питательные смеси, в последующие два года гортензия не потребует подкормки. Вносить его нужно только в случае, если вы заметите признаки нехватки элементов.