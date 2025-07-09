Секретами и практическими советами по выращиванию гибискуса поделится 24 Канал.

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Что стоит знать о выращивании гибискуса

Во-первых, гибискус – теплолюбивое и светолюбивое растение. Если вы живете в регионе с умеренным или теплым климатом, смело высаживайте его у южной или восточной стороны дома. Это обеспечит растению достаточно солнечного света и тепла для обильного цветения.

Во-вторых, китайская роза считается энергетически сильным растением. В народе говорят, что она "очищает атмосферу" вокруг дома, привлекает положительную энергию и даже улучшает настроение хозяев. Некоторые приметы приписывают гибискусу и плохие признаки, однако современные цветоводы советуют не обращать внимания на суеверия.



Можно ли сажать гибискус возле дома / Фото Unsplash

Кроме красоты, гибискус может быть полезным. Его листья и цветы используют в народной медицине, а известный напиток "каркаде" изготавливают именно из лепестков гибискуса. Но для того, чтобы цветок хорошо рос и радовал вас своей красотой, его нужно регулярно удобрять и правильно за ним ухаживать.

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Как вы видите, гибискус – вполне пригодное растение для выращивания возле дома. Главное – обеспечить ему тепло, солнце и регулярный уход. И тогда она не только украсит вашу усадьбу, но и будет дарить хорошее настроение в течение всего сезона.