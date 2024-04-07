Прекрасная и опасная: почему нельзя сажать гортензию возле дома

Гортензия — невероятно красивое и изысканное растение, которое может украсить любой сад. Однако нужно помнить некоторые моменты, если планируете посадить ее возле дома.

Многие высаживают гортензию, ведь когда она цветет, то превращает сад в настоящий райский уголок, наполненный благоуханием и яркими красками. Этот цветок имеет различные символические значения, в зависимости от культуры и традиций.

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Что означает цветок гортензии

В японской культуре гортензия символизирует любовь, благодарность, смирение и прекрасные чувства, а в американской – благосостояние и процветание. В Европе же считают, что гортензия является символом вечной любви и уважения, а также воплощением женственности, нежности и утонченности.

Цвет гортензии тоже имеет символические значения:

белые гортензии означают чистоту и невинность,

розовые – любовь и нежность,

синие – мистические знания и глубокую мудрость.

Сажать гортензию возле дома можно, однако нужно учитывать несколько факторов. Самым первым является доступность солнечного света, ведь гортензия любит много солнца. Если же вы посадите ее в тени дома, растение может не только расти медленно, но и перестать цвести совсем. Также гортензия любит кислую почву и требует много места.

В некоторых японских семьях не сажают гортензию возле дома, ведь считают, что она связана со смертью и является траурным растением. Дело в том, что сезон дождей в Японии совпадает с пиком цветения гортензии. Когда медицина не была развита, в этот период умирало много людей. Но в XXI веке дожди не влияют на продолжительность жизни, поэтому это поверье не имеет смысла.



Узнайте тайны гортензии / Фото Unsplash

Чем опасна гортензия для человека

Несмотря на свою красоту, гортензия является достаточно коварной. В частности, некоторые виды этого растения – ядовитые. Например, большое количество цианида содержится в гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla).

В общем гортензия считается умеренно токсичным растением. Если употребить в пищу этот цветок, то есть риск получить пищевое отравление. Все части гортензии содержат много кремния, который может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Также гортензия содержит лектин, который в большом количестве может вызвать тошноту, рвоту, диарею и другие желудочно-кишечные симптомы. Если вы случайно съели любую часть гортензии, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.