Больше о них – читайте в материале от 24 Канала.

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Как высаживать розы летом

Лучше всего укореняются розы с закрытой корневой системой, то есть те, что продаются в горшках или контейнерах. Такие растения можно высаживать в открытый грунт в течение всего теплого сезона, в том числе и летом.

Главное – правильно выбрать время для посадки: лучше всего это делать утром или вечером, когда жара спадает. Выбранное место должно быть защищено от палящего солнца и сильного ветра. Перед посадкой лунку необходимо хорошо полить, а после – замульчировать почву вокруг растения, чтобы сохранить влагу.



Можно ли сажать розы летом / Фото Unsplash

Особенно важен регулярный полив в первые недели после посадки. В жаркие дни розам нужно больше влаги, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы.

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Успех летней посадки также зависит от правильного ухода. Для этого нужно:

регулярно удалять сорняки,

рыхлить почву,

защищать растение от вредителей.

Хотя лето – не классический сезон для высаживания роз, при должном уходе и соблюдении основных агротехнических требований, растения приживаются хорошо и уже через несколько недель радуют новыми побегами.