Ранее предки были убеждены в том, что каждое дерево и растение имеют свою энергетику, а поэтому нужно внимательно выбирать те, что посадите у себя возле дома, сообщает 24 Канал.

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Можно ли сажать вишню возле дома?

Предки с большим уважением относились к вишне – считали, что дерево притягивает благосостояние, состояние и любовь. Кроме того, верили, что вишня может улучшать семейные отношения.

С вишней связано немало приятных примет, предвещающих удачу, любовь. Впрочем, есть и такие, предупреждающие об опасности или неприятности. Например, хорошей приметой считается посадить вишню возле дома, ведь она является символом плодородия и достатка.

Говорят также, что если развести костер под вишней в период ее цветения, можно только приумножить свое богатство. Если же молодая пара проведет свидание под вишней, то эта встреча впоследствии непременно приведет к свадьбе.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие деревья ни за что нельзя сажать возле дома, ведь они притягивают одиночество и несчастье.

А вот если вишня, растущая возле дома, повторно зацветет в начале августа – это уже считается очень плохой приметой – она вроде бы предупреждает о том, что кто-то в семье в ближайшее время может серьезно заболеть. Кроме того, несчастье ждет и людей, которые без особой нужды ломают ветви вишни.

Кстати, вот еще одна интересная примета – если вишня обильно цветет, время готовить грибные корзины на лето, ведь и урожай грибов будет очень хорошим. А вот если в семье кто-то тяжело заболел, тогда нужно после захода солнца выйти в сад и собрать с вишни листья, а потом набить им подушку больного.



Вишню можно сажать возле дома / Фото Pexels

Где посадить вишню для максимального урожая?

Для начала нужно учесть, что вишня лучше всего растет на солнечных участках. Дереву также нужна хорошая вентиляция, однако оно не любит сквозняков и холодного северного ветра. Поэтому если вы еще учитываете, где именно посадить вишню, лучше поищите место, где не будет плотной посадки.

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Вишню нельзя также сажать рядом с некоторыми деревьями. В частности, плохими соседями станут яблоня, груша, малина, крыжовник, облепиха, помидоры, баклажаны и перцы.

Учитывайте также, что если все же решите сажать вишню возле дома, нужно отступить по крайней мере на 2 метра, чтобы потом не возникло проблем с корнями, что может повредить фундамент.