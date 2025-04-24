В целом ива неприхотлива в уходе и хорошо растет на влажных кислых почвах, пишет 24 Канал. Немало декоративной ивы высаживают в ландшафтном дизайне, а вот ивовыми листьями даже кормят коз или кроликов, если они есть в хозяйстве.

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Определенным недостатком ивы является то, что она сильно разрастается, поэтому ее время от времени надо обрезать. Кроме того, на иве заводится садовый паразит тля, которая может легко перейти на другие растения.



Сажать иву можно, но с осторожностью / Фото Pexels

Можно ли сажать иву возле дома

Еще наши предки верили в то, что дерево является скорбным, поэтому старались не сажать его возле дома, чтобы не привести к смерти кого-то из близких. Если же все же хочется посадить дерево, тогда это стоит сделать в саду или у ворот.

Кстати, приметы существуют не только о березе. Ранее мы объясняли, можно ли сажать возле дома барвинок.

Говорят, что если ива растет у ворот, то может защищать дом и впитывать в себя все негативное. Если ива будет расти в правильном месте, то поможет легче пережить плохие моменты в семье и вернет способность трезво мыслить. Некоторые даже говорят, что дерево способно сохранить мир и гармонию в семье.