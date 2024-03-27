Его изумрудная зелень завораживает: узнайте, можно ли сажать самшит возле дома

Самшит – красивый и полезный декоративный кустарник, который можно найти во многих садах и парках. Его зелень создает просто непревзойденную атмосферу.

Однако многих садоводов интересует, можно ли вообще сажать самшит возле дома. В частности, не навредит ли он дому.

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Преимущества и недостатки самшита возле дома

Самшит имеет очень эффектный вид, который привлекает внимание. Кроме того, он может быть полезным, поскольку способен:

удерживать влагу,

очищать воздух от вредных веществ,

улучшать здоровье.

Однако есть некоторые риски, связанные с посадкой самшита вблизи дома. В частности, этот куст может повредить фундамент, постоянно ища влагу, и засорять водостоки. Поэтому важно придерживаться определенных рекомендаций и обеспечить расстояние между кустом и зданием.



Самшит имеет свои преимущества и недостатки / Фото Unsplash

Советы и рекомендации по высадке самшита

Если вы рассматриваете возможность посадить самшит возле своего дома, то обратите внимание на эти рекомендации: