Его изумрудная зелень завораживает: узнайте, можно ли сажать самшит возле дома
Источник:"Аграрий"
Самшит – красивый и полезный декоративный кустарник, который можно найти во многих садах и парках. Его зелень создает просто непревзойденную атмосферу.
Однако многих садоводов интересует, можно ли вообще сажать самшит возле дома. В частности, не навредит ли он дому.
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Преимущества и недостатки самшита возле дома
Самшит имеет очень эффектный вид, который привлекает внимание. Кроме того, он может быть полезным, поскольку способен:
- удерживать влагу,
- очищать воздух от вредных веществ,
- улучшать здоровье.
Однако есть некоторые риски, связанные с посадкой самшита вблизи дома. В частности, этот куст может повредить фундамент, постоянно ища влагу, и засорять водостоки. Поэтому важно придерживаться определенных рекомендаций и обеспечить расстояние между кустом и зданием.
Самшит имеет свои преимущества и недостатки / Фото Unsplash
Советы и рекомендации по высадке самшита
Если вы рассматриваете возможность посадить самшит возле своего дома, то обратите внимание на эти рекомендации:
- Выберите подходящее место для посадки. Самшит требует достаточно солнечного света, а также плодородной, дренированной почвы, поэтому убедитесь, что она имеет соответствующие свойства.
- Размер и форма куста. Самшиты могут расти до высоты от 5 до 15 метров, поэтому выберите сорт, который не будет перекрывать дом, не нанесет вреда электрическим линиям и не будет задевать крышу. Также можно рассмотреть опцию срезанного самшита, который имеет различные формы – шарообразную, колоновидную и тому подобное.
- Правильное высаживание. Перед посадкой самшита, тщательно подготовьте яму. Она должна быть шириной и глубиной в 2 – 3 раза больше корней куста. Смешайте почву с органическими удобрениями, например, компостом или перегноем. Погрузите корни куста в воду на несколько часов, а затем расположите его в яме, добавьте почву и немного утрамбуйте ее, но не слишком сильно, чтобы не повредить растение.
- Обеспечение надлежащего ухода. Регулярно поливайте самшит, особенно в период сухого и жаркого лета. Также рекомендуют его обрезать, чтобы сделать более компактным и красивым. Не забывайте регулярно вносить удобрения и помните, что самшит может быть уязвимым к некоторым болезням и вредителям, поэтому его надо осматривать и лечить, если будет в этом потребность.