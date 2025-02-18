Когда мы моем волосы или используем гель для душа, какой-то из этих продуктов неизбежно попадет на поверхность, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Остатки высыхают на стекле душевой кабины и могут оставлять разводы по всей поверхности. Чем дольше их не вытирать, тем труднее будет вывести.

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Как избавиться от мыльных разводов в ванной

На вашей кухне точно есть один продукт, который поможет стеклу в душевой кабине засиять. Если же его нет, тогда вам придется купить копеечный уксус, который стоит от 30 гривен.

Все, что вам нужно для очистки стекла – немного уксуса смешанного с водой. Разбавить его нужно, чтобы чуточку снизить концентрацию и резкий запах.

Для раствора нужно смешать равные части теплой воды и уксуса в пульверизаторе. Уксус помогает расщеплять мыльную пену и минеральные отложения, которые содержатся в жесткой воде. Для дополнительного очищения можно добавить немного средства для мытья посуды.



Уксус избавляет от мыльного налета / Фото Pexels

Обильно распылите смесь на стекло и оставьте на 15 минут, чтобы ослабить грязь и мыльный налет. Если есть какое-то достаточно грязное место, то можете нанести на губку соду и почистить ею проблемные участки.

Чтобы осторожно очистить стекло воспользуйтесь мягкой тканью. Обращайте внимание на углы и края, где может скапливаться грязь. При необходимости можно использовать старую зубную щетку для труднодоступных мест.

Смыть моющее средство нужно чистой водой. Это можно сделать с помощью ручного душа или пульверизатора с чистой водой. Лишнюю влагу можно забрать тканью из микрофибры.