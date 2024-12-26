В стиральных машинках накапливается грязь, накипь и неприятный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм interior by canic. Важно понимать, что кроме накипи и грязи она может выдавать неприятный запах. Чтобы стиральная машинка снова была чистой, стоит воспользоваться простыми советами на основе лимона, зубной пасты, уксуса и соды.

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Почему стиральную машинку надо периодически мыть

Со временем в стиральной машине накапливаются остатки порошка, мыльный налет, в уплотнителях дверцы может быть грибок и плесень, а также волосы и грязь от одежды.

Все это и является причиной плохого запаха одежды после стирки и самой машинки. Но кроме вони, загрязнения влияют на снижение эффективности и даже повреждения техники. Если же регулярно ее очищать, то можно устранить все проблемы и продлить срок работы.

Чем можно очистить стиральную машинку

В быту специалисты используют для очистки техники лимон, зубную пасту, соду и уксус. Лимон является натуральной кислотой, которая удаляет накипь и убивает микробы. Также фрукт придает приятный аромат.

Зубная паста содержит абразивные частицы, поэтому хорошо выводит грязь и придает блеск поверхностям. Сода прекрасно очищает плохие запахи и популярна благодаря дезинфицирующим свойствам. Уксус является мощным очистителем, который растворяет минеральные отложения.

Очистка стиральной машинки: смотрите видео

Как очистить стиральную машинку

Выжмите сок лимона и смешайте с небольшим количеством зубной пасты. Для усиленного эффекта можно добавить немного соли. В смеси смочите губку и протрите уплотнитель, на котором часто накапливается плесень и неприятный запах.

Сок лимона и сода уничтожат бактерии, а зубная паста справится с загрязнениями. Смесь нанесите на внутреннюю поверхность барабана, оставьте на 15 минут и смойте влажной губкой. Это поможет удалить налет.

Также можно смешать соду с уксусом в равной пропорции и нанести на контейнер для порошка на несколько минут, а затем промыть теплой водой.

В отсек для стирального порошка налейте стакан уксуса, добавьте в барабан немного лимонного сока и запустите программу стирки с горячей водой без одежды внутри. После всей очистки протрите все поверхности сухой тряпкой.

Чтобы стиральная машина всегда оставалась чистой, проводите такую очистку раз в месяц, а после каждой стирки дверцу машинки оставляйте открытой.