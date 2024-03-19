Ни один вредитель не пройдет: обязательно ли белить деревья весной

Правильный уход за плодовыми деревьями – залог их здоровья и обильного урожая. Их надо белить, чтобы предотвратить солнечные ожоги и повреждения от морозов, которые появляются на коре плодовых и декоративных деревьев в результате резких перепадов температуры.

Днем ствол дерева нагревается, снег, который есть на нем, тает, попадая в трещины и складки, а ночью вода замерзает, разрывая кору.

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Чаще всего это происходит во второй половине февраля или в начале марта. Однако в регионах с нестабильной зимней температурой может произойти и раньше, в частности в начале зимы.