Надо ли обрезать гибискус весной: секреты опытных садоводов для сказочного цветника

Разнообразие цветовой гаммы расцветок гибискуса поражает. В мире насчитывают более тысячи комбинаций, а размер цветка варьируется от 5 до 30 сантиметров.

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Благодаря "Шелковому Пути" это удивительное растение попало в Европу. Начиная с XVIII века, европейские сады начали украшать гибискусом.

Как сажать и ухаживать за гибискусом

Гибискус любит солнечные, уютные участки, без сквозняков. Он имеет высокие адаптивные способности и может хорошо расти даже в кислой среде. Однако лучше всего выбрать глинистую и суглинистую почву.

Для начала подготовьте посадочную ямку. Ее размер должен быть вдвое больше, чем корни. Перекопайте и разрыхлите почву. На дно положите дренаж. Для этого можно использовать битый кирпич, шифер или керамзит. После этого засыпьте немного земли. Установите растение, расправив корешки, и засыпьте почвой.

Для того, чтобы ваш гибискус ежегодно стабильно расцветал, важно своевременно его обрезать. Лучше всего это делать ранней весной. Оставьте 2 – 4 прошлогодние ветви и обрежьте все мертвые, больные или слабые.

Для придания растению формы куста, ствол следует обрезать ступенчато до разной высоты, образуя уровни. Для формирования дерева, уберите боковые ветви в нижней части ствола и укоротите верхние боковые ветви.

Чтобы восстановить старые ветви, обрежьте их осенью после цветения. Укоротите ствол до высоты от 30 до 45 сантиметров, а затем добавьте минеральные удобрения. В следующем вегетационном периоде оставьте на стволе 2 – 4 самые сильные новые ветви.



Ухаживайте за гибискусом правильно / Фото Unsplash

Какие бывают вредители и как поливать гибискус

Гибискусу необходим полив. Почва вокруг растения должна быть влажной. Желательно поливать его вечером.

Взрослым растениям может быть достаточно дождевой воды, но не в периоды длительной засухи. При выращивании в горшках растениям нужно больше воды, чем тем, которые растут в садах. Летом молодые саженцы лучше поливать ежедневно, если есть дренаж почвы.

Гибискус достаточно устойчив к болезням, но иногда на нем может появляться тля. Чтобы избежать этого, рекомендуем высаживать рядом лаванду. Она не только будет хорошо гармонировать своими нежными голубовато-фиолетовыми цветочками с цветом гибискуса, но и отпугивать вредителей благодаря своему аромату.