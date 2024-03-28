Чи треба обрізати гібіскус навесні: секрети досвідчених садівників для казкового квітника

Різноманітність колірної гами забарвлень гібіскуса вражає. У світі нараховують понад тисячу комбінацій, а розмір квітки варіюється від 5 до 30 сантиметрів.

Буде цікаво Ви навіть не могли б про це подумати: чи можна садити гібіскус біля будинку

Завдяки "Шовковому Шляху" ця дивовижна рослина потрапила у Європу. Починаючи з XVIII століття, європейські сади почали прикрашати гібіскусом.

Як садити та доглядати за гібіскусом

Гібіскус полюбляє сонячні, затишні ділянки, без протягів. Він має високі адаптивні здібності та може гарно рости навіть в кислому середовищі. Однак найкраще обрати глинистий та суглинний ґрунт.

Для початку підготуйте посадкову ямку. Її розмір повинен бути вдвічі більшим, ніж коріння. Перекопайте та розпушіть ґрунт. На дно покладіть дренаж. Для цього можна використати биту цеглу, шифер або керамзит. Після цього засипте трохи землі. Встановіть рослину, розправивши корінці, та засипте ґрунтом.

Для того, щоб ваш гібіскус щорічно стабільно розцвітав, важливо своєчасно його обрізати. Найкраще це робити ранньою весною. Залишіть 2 – 4 торішні гілки та обріжте всі мертві, хворі чи слабкі.

Для надання рослині форми куща, стовбур слід обрізати східчасто до різної висоти, утворюючи рівні. Для формування дерева, приберіть бічні гілки в нижній частині стовбура і вкоротіть верхні бічні гілки.

Щоб відновити старі гілки, обріжте їх восени після цвітіння. Вкоротіть стовбур до висоти від 30 до 45 сантиметрів, а потім додайте мінеральні добрива. У наступному вегетаційному періоді залиште на стволі 2 – 4 найсильніші нові гілки.



Доглядайте за гібіскусом правильно / Фото Unsplash

Які бувають шкідники та як поливати гібіскус

Гібіскусу необхідний полив. Ґрунт навколо рослини повинен бути вологий. Бажано поливати її ввечері.

Дорослим рослинам може бути досить дощової води, але не в періоди тривалої посухи. При вирощуванні в горщиках рослинам потрібно більше води, ніж тим, які ростуть у садах. Влітку молоді саджанці краще поливати щодня, якщо є дренаж ґрунту.

Гібіскус достатньо стійкий до хвороб, але іноді на ньому може з'являтися тля. Щоб уникнути цього, рекомендуємо висаджувати поруч лаванду. Вона не лише буде гарно гармоніювати своїми ніжними блакитно-фіолетовими квіточками з цвітом гібіскусу, але й відлякуватиме шкідників завдяки своєму аромату.