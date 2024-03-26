Ягоды будут крупные и сочные: надо ли обрезать вишню весной – секреты опытных садоводов

Каждую весну опытные садоводы обрезают вишню. От этого зависит качество ягод, которые будут расти на дереве.

Также обрезка веток позволяет сформировать внешний вид дерева. Оно будет опрятным, а ветви не будут расти хаотично.

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Когда можно обрезать вишню весной

Вишню обрезают с наступлением тепла. Этот процесс не привязан к конкретной дате, поэтому надо следить за погодой.

Обычно, если зима была относительно теплой, обрезку вишни проводят во второй половине марта. В регионах с холодным климатом вишню могут обрезать в апреле или в начале мая.

Главное сделать это до начала движения сока. О том, что сок уже начал двигаться по дереву, можно понять благодаря набухшим почкам.



Обрезайте вишню правильно / Фото Unsplash

Зачем обрезать вишню весной

Опытные садоводы обрезают вишню весной и осенью. Цели этих обрезок отличаются.

Весной формируют крону дерева, чтобы улучшить урожайность и избежать загущенности ветвей. Если это сделать правильно, то осенью даже не надо будет ничего обрезать.

Кроме этого, обрезка вишни весной не дает ветвям спутаться между собой – они растут в заданном направлении. Это предотвращает болезни, которые могут ослаблять дерево и влиять на плоды.

Необрезанные ветви растут хаотично, путаются и мешают друг другу. Это забирает у дерева много питательных веществ и ослабляет вишню, что влияет на формирование плода. Ягод может быть очень мало, они будут маленькими и невкусными.