Диетолог Каролина Шнайдер назвала напитки, которые можно употреблять перед сном, чтобы расслабиться и облегчить напряженный день, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ромашковый чай

Этот чай уже давно известен тем, что способен успокоить. Самый популярный напиток без кофеина является достаточно вкусным, поэтому понравится многим. В ромашке содержится апигенин, который способствует расслаблению. Горячий травяной чай прекрасно помогает расслабиться после напряженного дня.

Зеленый чай

Такой чай станет идеальным выбором на вечер, чтобы расслабиться и отдохнуть. В его составе содержится L-теанин, который помогает улучшить сон и уменьшить стресс.



Зеленый чай является достаточно полезным / Фото Pexels

Горячий шоколад

Вы могли этого и не знать, но горячий шоколад является прекрасным расслабляющим напитком, который способен успокоить. Какао в горячем шоколаде содержит триптофан, который производит серотонин и мелатонин, а еще такой напиток порадует замечательным вкусом.

Вишневый сок

В тиктоке в определенное время завирусились видеоролики о том, что вишневый сок помогает быстрее заснуть. А все потому, что он насыщен мелатонином, который способствует расслаблению и улучшает качество сна.

Теплое молоко

Взрослые не сильно любят пить теплое молоко, впрочем в нем содержатся ингредиенты, которые позволят успокоиться после тяжелого и напряженного дня. Избавляет от плохого настроения молоко благодаря триптофану, мелатонину, лактозе, витаминам группы В и магнию.

Эти напитки можно употреблять не только после тяжелого и стрессового дня, но и просто так, поскольку они достаточно полезны и еще и вкусные.