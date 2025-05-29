Сорняки исчезнут раз и навсегда: об этом элементарном средстве знают не все
- Для борьбы с сорняками можно использовать опилки, уксус, кипяток, комбинацию спирта, уксуса и лимонной кислоты, а также аммиачную селитру, которые являются эффективными и быстрыми методами.
- Опилки служат мульчей, уксус и другие растворы выжигают сорняки, а аммиачная селитра уничтожает их с первого раза и не вредит почве.
Когда наступает лето, у садоводов и огородников хлопотная пора – нужно позаботиться о подкормке, поливе и сборе урожая, и времени на борьбу с сорняками остается не так уж и много.
Опытные огородники уже давно знают, что прорывание сорняков – это далеко не самый эффективный способ борьбы с сорняками, сообщает 24 Канал. Поэтому используют взамен другой, гораздо более простой метод.
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Как избавиться от сорняков на огороде?
Сейчас можно найти немало средств, которые подавляют сорняки – и они чрезвычайно эффективны и быстрые.
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Впрочем, если вы не хотите тратить деньги на борьбу с сорняками, или же не хотите использовать химию на огороде, вместо этого вы можете прибегнуть к народным средствам.
Опилки
Для того, чтобы сорняки не пробивались на грядках и междурядьях, нужно распределить опилки тонким слоем между грядками и рядками. Нежелательные растения не смогут пробиться к солнцу, а вот на овощи этот метод негативно не повлияет негативно.
На самом деле совсем наоборот – опилки выступают как полезная мульча для овощей и ягод, ведь они могут удерживать влагу внутри почвы и обеспечивают хорошую воздухопроницаемость.
Сорняки можно уничтожить с помощью опилок / Фото Pexels
Уксус
Этот метод борьбы с сорняками заслуженно считается одним из самых эффективных. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 6% уксус и развести его водой в пропорции 1:1, а потом добавить 2 столовые ложки соли.
Такая смесь идеально подходит для обработки однолетней травы – она выжжет ее до самых корней, и достаточно будет всего одной обработки. Но проводить такое опрыскивание возле важных культур не стоит, ведь вы можете навредить и им также.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения могут "задушить" сорняки – нужно только посадить их в саду.
Укрепление
Достаточно всего лишь полить сорняки кипятком, а тогда можно удалить их вместе с корнями. Такой метод неплохо подходит и для борьбы с травой, что непрерывно прорастает на дорожках.
Спирт, уксус и лимонная кислота
Для приготовления этого действенного средства нужно смешать:
- 400 граммов уксуса;
- 50 граммов спирта;
- 3 столовые ложки лимонной кислоты.
Раствор хорошо размешайте и разведите с водой в соотношении 1:1. После этого можно использовать его для опрыскивания нежелательной растительности. Но будьте осмотрительны – такое средство не пойдет на пользу вашим овощам.
Аммиачная селитра
Использование аммиачной селитры является чрезвычайно эффективным – один килограмм вещества нужно развести в ведре воды и распылить на траву. Раствор может уничтожить любые сорняки с первого раза, но не навредит почве.