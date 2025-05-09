3 дерева, которые нельзя сажать возле дома: притягивают беду и несчастье

Дачники весной сажают не только овощи и цветы, но даже прибегают к посадкам деревьев. По незнанию и неосторожности случайно на собственном участке можно высадить деревья, которые притянут в жизнь беду и несчастье.

По поверью, некоторые деревья наделены сверхъестественными силами, поэтому привлекают в дом негативную энергетику, пишет 24 Канал. Для того, чтобы во дворе царила хорошая атмосфера, надо подбирать те деревья, которые не навредят.

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Мы собрали для вас перечень деревьев, которые нельзя сажать рядом с домом, поскольку они смогут притянуть беду и несчастья.

Береза

Дачники не рекомендуют в саду высаживать березу, поскольку еще с давних времен люди верили в то, что это дерево окутано негативной энергетикой. Говорят, что дерево может вызвать у женщин гинекологические проблемы и вызвать бесплодие.

С практической точки зрения, сажать дерево во дворе совсем нецелесообразно, поскольку береза забирает много воды из почвы, а это приведет к засухе растений.



Березу нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Ель

По поверью, ель способна забирать энергию и выживать из дома мужчин. Ель является красивым деревом, но когда-то его ассоциировали со смертью, поскольку дорогу покойному выстилали еловыми ветвями. Считается, что летом ель способна забирать энергию из дома, а вот зимой ее отдавать. Если дерево посажено слишком близко к дому, то корни со временем начнут разрушать фундамент.

Дуб

Это дерево не рекомендуют сажать возле дома, поскольку оно предвещает болезни и несчастья. Аура этого дерева воспринимает только здоровых и сильных людей, а в тех, кого аура слабая, дуб будет еще больше ее ухудшать.

Также дачники не рекомендуют возле дома сажать осину, тую, иву, сосну и тополь. Эти деревья также окутаны негативной энергетикой, поэтому лучше их не сажать рядом с домом.