Храните лотки от яиц: креативный способ, который любят садоводы

Даже не задумываясь коробки от яиц, что закончились все мы выбрасываем в мусорку. Но оказывается, они могут служить контейнерами для выращивания рассады.

Пустым коробкам из-под яиц можно подарить вторую жизнь благодаря креативному способу, пишет 24 Канал.

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Как использовать лоток от яиц

Обычный лоток от яиц может стать полезным инструментом для ухода за растениями. Маленькие емкости можно использовать как горшочки для рассады. Такая картонная коробка хорошо разлагается в почве, поэтому после высевания семян ее можно высаживать просто в грядку, не повреждая при этом корни. Через некоторое время упаковка разложится и не навредит посадке вовсе.

Не выбрасывайте картонные рулоны от туалетной бумаги. Их можно использовать в садоводстве. Больше читайте в нашей статье.

С другой стороны, именно в коробке от яиц можно начать выращивать семена, а затем пересадить растения уже в открытый грунт.



В емкости от яиц можно сажать рассаду / Фото Pexels

Для посадки семян вам понадобится легкий и рыхлый грунт и пульверизатор для увлажнения. Сажать в лоток можно помидоры, перец, базилик, салат, петрушку, цветы и тому подобное.

В каждом отделении для яиц надо сделать шилом отверстия для дренажа. В каждое углубление насыпьте почву и увлажните ее перед посадкой семян. В каждую ячейку нужно поставить по два семени, присыпать тонким слоем земли и еще раз увлажнить.

Чтобы сохранить влагу и тепло, коробку нужно накрыть пленкой и поставить в теплое место. После того, как появятся ростки, пленку можно убирать. Чтобы сеянцы хорошо вытягивались, им нужен свет, поэтому держите лоток вблизи окна. Через 2 – 3 недели, когда ростки окрепнут, их уже можно пересадить в открытый грунт.