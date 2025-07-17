Как защитить себя от влияния ретроградного Меркурия: нужен простой оберег
- В 2025 году ретроградный Меркурий продлится с 18 июля по 11 августа, влияя на Стрельцов, Близнецов, Рыб и Дев.
- Астрологи рекомендуют избегать начала новых проектов, подписания важных документов и крупных покупок во время ретроградного Меркурия.
- Для защиты от влияния ретроградного Меркурия можно использовать талисман в виде Кадуцея Гермеса.
В 2025 году ретроградный Меркурий продлится с 18 июля по 11 августа, и больше всего он повлияет на Стрельцов, Близнецов, Рыб и Дев.
Ретроградный Меркурий трижды в год держит в страхе целую планету, и вот снова наступает его время, поэтому стоит разобраться, как обезопасить себя от его влияния, пишет 24 Канал со ссылкой на Liza.ua.
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Как защититься в период ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий – это явление, когда ближайшая к Солнцу планета Меркурий высвобождает движение, и из-за этого возникает оптическая иллюзия, как будто планета движется назад. В течение года это явление можно наблюдать трижды, и каждый раз оно длится три недели.
Астрологи верят, что это влияет на людей – они становятся раздражительными, начинают конфликтовать и могут столкнуться с недоразумениями.
Є несколько запретов во время ретроградного Меркурия, которых лучше придерживаться, чтобы не попасть в неприятности.
- Начинать новые проекты. Верят, что дело начнет буксовать, в нем появятся задержки и препятствия.
- Подписывать важные документы и договоры. Меркурий в этот период – это планета, что не способствует бизнесу.
- Принимать важные решения. Со временем может оказаться, что вы ошиблись с выбором, ведь ретроградный Меркурий как будто бы путает мысли.
- Делать крупные покупки. Лучше подождать до завершения периода, чтобы в приобретенных вещах потом не оказалось неожиданных дефектов.
Если вы опасаетесь, что ретроградный Меркурий может навредить в ваших делах, вы можете воспользоваться талисманом, что защитит вас от его пагубного влияния. Наиболее мощный талисман Меркурия – это жезл, называющийся Кадуцей Гермеса.
Гермес с жезлом в руке / Фото Pexels
Вы можете распечатать изображение жезла и носить его с собой, или же поставить картинку на заставку телефона или ноутбука.
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