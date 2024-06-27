Почему помидоры надо обрабатывать борной кислотой: названа главная причина

Помидоры немного привередливы в уходе, поэтому надо помнить об их подкормке, потому что если их не подпитывать, то плоды будут плохо развиваться и даже появятся болезни.

Если вы замечаете, что помидоры медленно растут, листья начинают желтеть, а завязи опадают или отсутствуют – это главные признаки того, что растению не хватает бора.

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Как обработать помидоры борной кислотой

Польза бора в том, что он помогает росным расти гораздо быстрее. Однако бором надо обрабатывать помидоры после покупки семян. Если вы хотите посадить овощи в июле, тогда для обработки надо знать несколько правил.

На 1 литр воды вам нужно 0,2 борной кислоты. Полученный раствор залейте на грядку, где будете сажать помидоры. Ведра раствора будет достаточно на 10 метров квадратных участка. После рыхления можете сеять семена.



Помидоры надо постоянно подпитывать / Фото Pexels

Как опрыскивать помидоры борной кислотой

10 граммов препарата надо развести в 10 литрах горячей воды. Остудите раствор и опрыскивайте им помидоры.

Также можете смешать в 10 литрах воды 5 капель йода и борной кислоты. Перемешайте все и опрыскивайте раствором кусты. Если томаты плохо растут из-за дефицита бора, то разведите 0,2 грамма борной кислоты с 1 литром воды и подкормите растение под самый корень, не затрагивая при этом стебель и листья.

Существует еще один популярный рецепт. Для обработки вам нужно взять 10 литров воды, 10 граммов борной кислоты, 3 грамма марганцовки и 30 капель йода. Все ингредиенты размешайте и опрыскивайте смесью растения раз в несколько недель. Проводить процедуру рекомендуется утром, когда не будет дождя и сильной жары.