Когда весной обрезать смородину: золотые правила, которые увеличат урожай

Смородиновые кусты не являются прихотливыми, но как каждое растение нуждаются в уходе. Несвоевременная обрезка кустов приведет к снижению урожайности, поэтому ягоды станут мелкими. Чтобы улучшить рост смородины, стоит сделать важные процедуры.

Каждую весну смородину надо обрезать, подкармливать и обрабатывать от вредителей и болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. С первыми лучами тепла растение просыпается от зимней спячки, поэтому в марте надо забирать укрытие с кустов, чтобы избежать опрелости. Если укрытие не делали, тогда можно начинать сразу с обрезки.

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Как правильно обрезать смородину

Обрезку нужно проводить для того, чтобы кусты лучше плодоносили. Процедура делается обязательно перед набуханием почек. Секатором садоводы советуют обрезать 3 вида погонов:

Старые побеги коричневого цвета, которые только загущают растение;

Все побеги, которые загущают растение;

Пересохшие, замерзшие или сломанные побеги с кривыми ветвями.

Далее проводится формовочная обрезка. На летних побегах надо оставить по 5 почек, а остальные удалить и сократить боковые побеги. Куст должен внутри выглядеть прореженным.



Весной надо обрезать кусты смородины / Фото Pexels

Для лучшего плодоношения красной и белой смородины, надо оставлять новые и старые побеги, а непригодные ветви – обрезать. Если почки разбухли, то это является признаком поражения почковым клещом. Их нужно удалить, чтобы паразит не вылез и не заразил весь кустарник.

Во время проведения обрезки надо обращать внимание на срезанную сердцевину. Темный цвет может указывать на поражение растения стеклянкой. Небольшую часть можно срезать и обработать специальными средствами для защиты.

Подкормка и обезвреживание вредителей

Весенняя подкормка стимулирует рост растения, поэтому его надо подкармливать питательными удобрениями, которые можно приобрести в специальных магазинах. Уже в марте и в начале апреля можно профилактически опрыскивать кусты еще до раскрытия почек. Для защиты смородины от болезней, для кустов надо применять эффективные фунгициды.