Орхидея будет цвести неистово: вот несколько шагов, которые нужно предпринять

Орхидеи являются капризными растениями, поэтому за ними надо хорошо ухаживать, чтобы они начали цвести. Важным фактором их роста является температурный режим. Зимой орхидеи могут прекратить цвести, однако это все можно исправить.

Цветение растений зимой притупляется из-за чрезмерного полива или недостатка света, пишет 24 Канал со ссылкой на GB News. Но даже в холодную и темную пору восстановить пышное цветение орхидей возможно, надо только обратить внимание на несколько основных моментов, которые улучшат рост орхидеи фаленопсис.

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Температура воздуха

В зимнее время важно поддерживать температуру в квартире или доме, которая не будет превышать 16 ° C, поскольку орхидеи низкую температуру переносят плохо и могут почувствовать стресс, после которого перестанут цвести.

Если температура выше 26 ° C, то растения начнут выпускать новые листья и корни, но задержат цветение. Важно, чтобы в доме всегда была одинаковая температура, потому что орхидеи плохо переносят различные колебания. Температура ниже 10 °C может вызвать у орхидей травму от холода.



Зимой надо следить за температурой воздуха орхидеи / Фото Pexels

Освещение

Чтобы орхидеи хорошо росли, стоит позаботиться об освещении. В идеале вазон должен получать 8 часов естественного света каждый день. Держать орхидеи надо на стороне света, тогда и бутоны будут тянуться к солнечным лучам и раскроются друг за другом.

Полив

Надо следить за тем, чтобы орхидеи были увлажненными, но поливать их слишком часто не стоит, потому что это может только навредить растениям. Садоводы говорят, что время от времени надо проверять, не высыхают ли корни между поливами.

Но если орхидею переувлажнить, то ее корни начнут гнить. Если заметите на горшке плесень, то хорошо вымойте его, чтобы она не распространялась и не заражала еще больше растение.