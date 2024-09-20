К примеру, во время уборки мы для всего можем использовать одну и ту же тряпку или губку, а посудомойку полностью загружаем посудой, пишет "Southern Living". Если избежать некоторых привычек, то уборка станет намного приятнее.

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Пользование одной губкой

Если использовать одну и ту же губку для мытья посуды и вытирания столешницы, то вы только будете распространять микробы. Губку надо использовать только для мытья посуды и менять каждую неделю, а столешницу надо вытирать тряпкой.

Неочищенные средства для уборки

После каждого использования рекомендуется хорошо вымывать швабры, тряпки, веник и следить за содержанием накопления пыли в пылесосе. Насадки для швабры и тряпки можно вымыть в горячей воде с жидким мылом.



Тряпки после использования надо мыть / Фото Pexels

Перегруженная посудомойка

Не стоит загружать всю посудомойку посудой, поскольку это лишь приведет к снижению ее эффективности. Чтобы до конца вымыть посуду, придется включать второй цикл.

Чрезмерное использование стирального порошка

Не надо засыпать в емкость для стирального порошка вдвое больше нормы в надежде, что благодаря этому одежда выстирается лучше. Избыток порошка может вывести цвет из вещей, а постиранные наряды будут жесткими и даже липкими.

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Отсутствует дезинфекция дверных ручек

Во время уборки мы пылесосим, моем пол, вытираем пыль с мебели и моем зеркала, впрочем важно не забывать о дезинфекции дверных ручек, на которых накапливается большое количество микробов. Используйте для очистки дезинфицирующее средство.

Отсутствует дезинфекция зубной щетки

Заведите себе полезную привычку каждую неделю дезинфицировать зубную щетку в антибактериальной жидкости для полоскания рта и не забывайте ее менять каждые 3 месяца.