Осы исчезнут из дома и дачи: вот чего насекомые боятся больше всего

Осы – это совсем не те насекомые, которых хочется увидеть, когда вы приехали на отдых. А иногда они устраивают свои гнезда даже не на улице, а прямо внутри домов.

Осы – это важные составляющие экосистемы, и когда они появляются в вашем доме или рядом с домом, вы точно не будете рады их видеть. Эти насекомые могут больно жалить, и избавиться от них все же возможно.

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Чем опасны осы возле дома

Самыми активными осы становятся в августе, однако и в течение остального лета могут больно жалить и приносить неприятности. А вот появляются они на участке примерно в начале апреля. И если в мае вы оставили открытым окно, тогда насекомое может залететь в дом и найти себе там место для обустройства гнезда.

Чаще всего на даче докучают именно "бумажные осы" – они строят гнезда из бумаги и могут быть и маленькими, и довольно большими. Только осы чувствуют малейшую опасность, они начинают нападать. В большинстве случаев их укусы не влияют на здоровье, и пораженный участок все же может набухнуть и покраснеть.

А вот что действительно опасно – так это случайно съесть осу, если она окажется в варенье или чем-то сладком. Тогда она может вызвать серьезную аллергическую реакцию и даже отек гортани.



От ос из дома нужно избавиться / Фото Pexels

Чего боятся осы на даче

Отпугнуть неприятных насекомых от своего дома можно благодаря некоторым специфическим запахам, которые им не нравятся. В частности, осы не переносят запах бензина, уксуса и нашатыря, но и людям обычно эти ароматы не нравится.

Существует и несколько более приятных запахов, которые будут не менее эффективными, в частности:

лаванда;

цитрусовые;

чайное дерево;

эфирные масла мяты.

Кроме того, вы можете нарезать кусочками свежий лимон и оставить тарелку на террасе или балконе. А если вас не беспокоит запах полыни, тогда ее веточки можно разложить по комнате, особое внимание уделив открытым окнам.

Как избавиться от ос народными средствами

Для того, чтобы осы исчезли из дома, вы можете также использовать несколько ловушек.