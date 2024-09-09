Самое первое, что вам нужно знать – стирайте грязные носки сразу, чтобы грязь не въедалась в ткань. Для этого вам не обязательно бросать в стиральную машинку. Можете воспользоваться народными средствами, которые найдутся на каждой кухне.

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Пищевая сода

Сода помогает отбелить носки всего лишь за одну стирку. Сначала их надо просто замочить в теплой воде, смешанной с пищевой содой. В этой жидкости носки надо оставить на несколько часов, а уже дальше бросать в стиральную машинку.

Уксус

Кислота от уксуса способна вывести пятна не только с носков, но и с любой ткани. Уксус прекрасно выводит грязь с носков. Чтобы хорошо их отстирать надо к одному литру теплой воды добавить чайную ложку уксуса. В этой смеси оставьте носки на 30 минут, а после этого постирайте, как всегда, в машинке. После стирки плохого запаха на носках не останется.



Носки можно отбелить достаточно просто / Фото Unsplash

Средство для мытья посуды

Отбелить носки можно средством, которым мы моем посуду. Вам надо наполнить миску теплой водой и развести в ней средства для мытья посуды. В этой смеси оставьте носки на ночь, а утром бросьте в стиральную машинку.

Лимонный сок

Этот фрукт также известен тем, что способен хорошо бороться со стойкими пятнами, поэтому сок лимона сможет отбелить носки моментально. Также лимонный сок убивает все бактерии, которые есть на носках. Если на них есть не только грязь, но и устойчивые пятна, то лимонный сок может без проблем их вывести.

Сначала приготовьте смесь из воды и свежего лимонного сока. В этой жидкости носки должны постоять несколько часов. После того, как пятна и грязь исчезнут, постирайте их еще стиральным порошком вручную или бросьте в стиральную машинку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Стиральный порошок

Если не хотите прибегать к народным методам, то вполне можно воспользоваться стиральным порошком. Сначала носки прополощите в теплой воде, а тогда постирайте с помощью стирального порошка. Для лучшего эффекта эти носки можете оставить в жидкости на ночь.

Эти несколько советов точно должны были бы помочь избавиться от серости, вывести грязь и пятна. И помните, что для соблюдения правил личной гигиены, менять носки надо каждый день.