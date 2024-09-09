Найперше, що вам потрібно знати – періть брудні шкарпетки одразу, щоб бруд не в’їдався в тканину. Для цього вам не обов’язково кидати в пральну машинку. Можете скористатися народними засобами, які знайдуться на кожній кухні.

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Харчова сода

Сода допомагає відбілити шкарпетки всього лише за одне прання. Спочатку їх треба просто замочити в теплій воді, змішаній з харчовою содою. У цій рідині шкарпетки треба залишити на кілька годин, а вже далі кидати в пральну машинку.

Оцет

Кислота від оцту здатна вивести плями не лише зі шкарпеток, але й з будь-якої тканини. Оцет чудово виводить бруд зі шкарпеток. Щоб добре їх відіпрати треба до одного літру теплої води додати чайну ложку оцту. У цій суміші залишіть шкарпетки на 30 хвилин, а після цього виперіть, як завжди, у машинці. Після прання поганого запаху на шкарпетках не залишиться.



Шкарпетки можна відбілити досить просто / Фото Unsplash

Засіб для миття посуду

Відбілити шкарпетки можна засобом, яким ми миємо посуд. Вам треба наповнити миску теплою водою та розвести в ній засоби для миття посуду. У цій суміші залишіть шкарпетки на ніч, а вранці вкиньте в пральну машинку.

Лимонний сік

Цей фрукт також відомий тим, що здатен добре боротися зі стійкими плямами, тож сік лимона зможе відбілити шкарпетки вмить. Також лимонний сік вбиває всі бактерії, які є на шкарпетках. Якщо на них є не лише бруд, але й стійкі плями, то лимонний сік може без проблем їх вивести.

Спочатку приготуйте суміш з води та свіжого лимонного соку. У цій рідині шкарпетки мають постояти кілька годин. Після того, як плями та бруд зникнуть, виперіть їх ще пральним порошком вручну або вкиньте в пральну машинку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Пральний порошок

Якщо не хочете вдаватися до народних методів, то цілком можна скористатися пральним порошком. Спочатку шкарпетки прополощіть в теплій воді, а тоді виперіть за допомогою прального порошку. Для кращого ефекту ці шкарпетки можете залишити у рідині на ніч.

Ці кілька порад точно б мали допомогти позбутися від сірості, вивести бруд та плями. І пам’ятайте, що для дотримання правил особистої гігієни, міняти шкарпетки треба кожного дня.